〈北部〉免費公有停車場車霸 頭份公所：無法可管

2017-07-31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市今年五月起，實施路邊停車收費，不過位於中央路旁、鄰近尚順購物中心的公有停車場，仍是免費停車，卻出現停車格被未懸掛車牌的車輛占用的情形；公所表示，因道路交通管理處罰條例，不包括道路以外，公所只能張貼公告，勸導車主移開，但無法可管。

頭份市公所於今年五月起，針對市區建國、信東、中央、自強、中興、中華、東民及和平等路段，實施路邊停車格收費；「廣停三及銀河路」、「頭份公有停車場」兩個路外停車場部分，前者於五月起一併實施收費，後者則因流標三次，至今尚未收費。

因「頭份公有停車場」位於中央路旁，鄰近尚順購物中心，目前的免費停車成了市民的「小確幸」，假日期間，停車場內一位難求。

無牌車占位 市民權益受損

不過，有市民發現，位於停車場一隅，停放了七、八輛沒有懸掛車牌的汽車，使得停車格長期被占用，形成另類「路霸」，並抱怨萬一這種情形越來越多，將損害其他人的權益。

公所指出，經派員前往了解，確實有未懸掛車牌車輛停放停車格，但因為「路外」停車場，非道路範圍，警方無法依道路交通管理處罰條例，直接開罰、拖吊，公所只能在車輛上張貼公告，勸導車主移置；若車主不理會，公所也無法可管。

公所表示，會持續進行「頭份公有停車場」招標作業，早日實施收費，落實使用者付費，讓用路人擁有公平的停車權益。