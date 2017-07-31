〈北部〉打造智慧路網 竹市慈雲路10月開工

2017-07-31

〔記者洪美秀／竹市報導〕智慧路網及大數據有助於分析交通路況，新竹市府交通處向中央交通部爭取兩年四千萬元經費，將在慈雲路建置智慧化交通即時路況系統，第一期預計今年十月開工，明年完工。透過慈雲路與寶山路的交通路況大數據分析，通勤族可透過車上智慧型裝置了解車流及道路狀況，避開塞車時段。

市府交通處長倪茂榮表示，新竹市寶山路實施調撥車道後，也裝設竹市第一條「智慧交通示範道路」，如今市府再爭取交通部經費，要在慈雲路設置「大新竹運輸走廊整合道路交通與電信資訊應用計畫」，計畫分兩年四千萬元執行。

大數據分析 動態調整號誌

其中會以東西向台六八線及南北向經國橋到慈雲路為中心，往外圍交通要道擴散到慈雲路，沿線裝設車流監視設備、設置E-Tag偵測車流、資訊顯示看板、網站和LBS系統，利用旅行時間、路段車速等控制參數，動態調整各路口號誌時制。

同時會整合縣市園區、公路總局、高公局等即時交通資訊，提供「跨區域交通路網單一管理平台」，蒐集交通流量情形，以各路口截流分流方式，紓緩塞車問題，平衡主要路徑交通壓力，並以「自動、即時、最佳化」方式調整交通號誌。

倪茂榮說，第一期計畫經費一千六百萬元，會在國道一號、經國橋、興隆大橋等設置卅二台Etag、一座CMS設備等，擴大蒐集各項交通資訊，並引導用路人到較不壅塞路徑，其中會在經國橋廊帶增設管制號誌，預計今年底完工，平衡南北向主要路徑間的交通壓力。

第二期經費兩千四百萬元，以第一期路徑向外擴建，設置卅四台Etag、兩座CMS設備等，平衡東西向主要路徑間的交通壓力，預計一○七年完工。

交通處強調，繼寶山路後，慈雲路也會成為智慧交通道路，預計完成後尖峰行車時間將減少三到五分鐘、耗油減少五到十％，也可提供通勤民眾便利資訊與順暢交通環境。

交通處表示，透過大數據車輛資料收集，除打造慈雲路智慧化交通系統，相關交通資料也將成為市府重要資產，未來會與民間合作，讓新竹市逐步成為智慧城市，不僅大眾運輸，即便一般車主無論走寶山路或慈雲路，屆時都可透過智慧路網，獲得最新的即時交通資訊。