〈北部〉風災10人傷 水蜜桃、水稻受損

2017-07-31

台電搶修 全市恢復供電

〔記者陳昀、李容萍／桃園報導〕尼莎颱風前天傍晚登陸，造成桃園市有十人受傷，水蜜桃與水稻部分農損，且最高停電戶數曾達八萬戶，台電公司桃園區營業處從前晚起加派人力復電，至昨天下午三點恢復全市供電，由於較晚復電區域為楊梅、中壢、大園及復興等區，市長鄭文燦昨天前往楊梅富岡視察，慰勉台電人員辛勞，也大讚桃園的修復速度為各縣市最快。

市長鄭文燦昨天上午主持「尼莎颱風災害應變中心工作會議」時指出，這次沿海地區跳電頻率明顯降低，是因為市府與台電公司合作，推動「台十五線防災型電纜地下化」以及纜線更新展現的成果，台電也在沿海地區將電線由鋁線換為銅線，避免電線脫落跳電。

衛生局長蔡紫君說，颱風造成十人受傷，其中八人傷勢輕微已出院，二人因骨折仍住院中。大園區廿七歲呂姓女子騎車時，被風吹落的有線電視電線絆倒，左手第四指開放性骨折，已完成手術正住院休養，市府將了解並釐清責任；而中壢區卅三歲邱姓男子因為風大騎車自摔，造成左髕骨及左腓骨骨折。

農損未達災害補助門檻

農業局長郭承泉指出，有十三公頃的一期水稻受損，分布於中壢、觀音、楊梅，另有零星瓜果受損，共損失十九萬元。而拉拉山水蜜桃正值採收期，農民前天下午就先搶收部分，復興區公所昨天表示，哈嘎灣部落水蜜桃未及採收，受損約二公頃、落果廿％，有無水傷還有待觀察。復興區長曾志湘表示，初步勘查的農損未達災害補助門檻，恐怕無法申請災害補助。

桃園果菜公司表示，由於暑假是進貨淡季，昨天進貨量為蔬菜八十五噸、水果二十噸，與平常無異，但部分蔬菜的批發價仍有上揚趨勢，與廿七日相比，高麗菜從一斤廿四元漲到四十一元、空心菜從一斤十四．二元漲到四十九元、青蔥則從一斤四十七．五元漲到一○七元。

北橫巴陵至明池 仍封路

桃園市警局長黎文明表示，警方前天配合實施北橫公路預警性封路，昨已開放台七線羅浮至巴陵段的管制，但巴陵至明池路段仍配合宜蘭端持續實施預警性封路，請民眾注意。