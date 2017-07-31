〈中部〉文化專車景點i-Voting 8月起投票

2017-07-31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕文化局針對不同藝文景點推出文化專車廣受好評，文化專車景點也要i-Voting，開放民眾自選喜愛的景點，市府再據此規劃深度旅遊路線，目前選十五處藝文景點，八月起開放投票，前十大人氣景點將做為文化局規劃明年文化專車的路線參考。

文化局指出，文化專車每年推出不同主題和藝文景點，帶民眾拜訪台中特色文化景點、文化產業、藝術家、工作室等，更搭配創作體驗、ＤＩＹ等活動內容，將藝文與旅遊結合，並由專業導遊導覽，帶民眾進行深度之旅，往年推出均廣受好評。

為讓文化專車景點與民眾喜愛感貼近，今年規劃以i-Voting方式，邀民眾選出最喜愛的藝文景點，據此規劃不同主題的文化專車，預計明年第一季推出更有趣好玩的藝文旅遊。

文化局初步選出具台中在地文化特色的十五處藝文景點為i-Voting票選內容，包括台中放送局、台中市役所、台中文學館、台中刑務所演武場、全安堂太陽餅博物館、台灣創價學會台中藝文中心、光復新村、清水眷村、清水牛罵頭遺址文化園區、台中文化創意園區、東海大學路思義教堂、彩虹村、台灣民俗文物館、台中市纖維工藝博物館、霧峰林家花園。

文化局指出，八月一日到十八日開放網路投票，市民滿十歲即可參加，票數最多前十名知名在地文化特色藝文景點代表，將做為明年文化專車規劃內容。