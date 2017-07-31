〈中部〉九庄媽出巡 聖筊神諭風雨停

2017-07-31

〔記者李忠憲／台中報導〕國內少數「有神無廟」的新社九庄媽，昨一改往常，首度前往各友宮出巡會香，卻剛好遇上尼莎颱風來攪局，上千信徒擔憂颱風影響行程請示，獲九庄媽三聖筊表示「不要太擔心！」果然一路上風雨停歇，讓信徒紛紛讚譽媽祖神諭比氣象預報還要準。

新社九庄媽「有神無廟」，國內少見，每年依輪祀村莊及爐主決定祭祀地址，香火起祀於清乾隆四十年、輪祀於道光十三年間，在一八二年前就已是新社九庄地區的共同信仰。九庄媽每年春節初三至初七擇定日期舉辦媽祖遊庄遶境、八庄吃一庄活動，由輪值庄民扶老攜幼，通宵達旦張羅，也是全台每年第一個遶境的媽祖，有「台灣第一媽」稱號。

九庄媽今年輪值的大南里，一改過去在庄頭內巡遊，今年首度籌組媽祖聯誼會，並前往中部友宮交流，預定昨日出巡會香。結果剛好遇上尼莎颱風，信徒擔心颱風天出巡恐有危險，日前向媽祖請示。

總指揮鄒德華說，上週四聯誼會召開臨時會，經請示九庄媽「颱風天是否如期出巡？」結果連續擲出三個聖筊，顯見媽祖要大家不用擔心。

鄒德華表示，尼莎颱風出發前一晚為新社帶來風雨，幹部因此整夜沒睡。但清晨天一亮，出發時已無風雨，讓大家放下心中大石頭。當地男女老少總動員，一千多人參與出巡，大家都相信是「媽祖神蹟」，考驗大家對祂的信心。

九庄媽鑾轎昨日一早五點從爐主府出發，分別前往豐原鎮清宮、大甲鎮瀾宮、台中樂成宮、大坑民德里福德祠會香，走遍山海屯，沿途「多雲時晴」，圓滿結束。