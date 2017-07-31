〈中部〉被揪樂齡5缺失 市府精進今年獲優等

2017-07-31

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市去年編列千萬元樂齡學習中心預算，並達成一區一樂齡目標，但審計部揪出五項缺失，市議員江肇國也說，許多樂齡的地址、課表資訊不足，讓長輩們不得其門而入。教育局長彭富源則強調，今年樂齡榮獲教育部優等肯定。

審計部指資訊不足等問題

最新公布的台中市地方總決算審核報告說，市府執行樂齡業務，經費未依進度撥付樂齡中心且計畫結案報告嚴重拖延、各中心未將課表及成果上傳資料庫平台、部分樂齡中心開放天數未達最低標準、上課據點尚未擬具消防安全管控措施、設備財產未落實清點管理，應儘速檢討改進。

議員也要求立即改善消安

江肇國表示，樂齡學習政策提供長輩終身學習環境，能有效減緩長輩老化、促進社會參與。市府應儘速改進上述缺失，尤其是「上課據點的消防安全管控」，與長輩們的人身安全息息相關，應立即改善，並列為考評的重要指標。

他又說，許多民眾向他陳情，市府的「樂齡學習網」網站，服務項目一片空白，僅十一間、不到一半的樂齡中心公布課表，甚至還有十四間沒有專屬網頁，連要找地址都困難重重。他要求市府應一併改善。

彭富源則強調，市長林佳龍上任後推動高齡友善城市政策，由教育局協助民間團體或學校設立樂齡中心，供長者適宜學習服務，去年已完成全市「一區一樂齡」目標。經過行政部門與民間單位一年多的努力及合作，更榮獲教育部訪視「優等」的肯定。

教局強調提供長輩更優質學習

彭富源強調，好成績來自教育局不斷推動各項精進措施，使得整體樂齡中心管理工作向上提升，這也是市府與民間單位辛苦耕耘的殊榮，市府將持續推展樂齡業務，提供長者更優質學習體驗，讓每位長輩的生活品質都達到最適宜的健康、社會參與及安全目標。