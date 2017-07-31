〈中部〉百貨公司延至下午開門 人潮爆滿

2017-07-31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中昨天無風無雨，因停班停課一天，加上卅日本來就是假日，一早大賣場就擁入人潮，即使是下午二點才營業的百貨公司，也是一開門就爆滿，營業完全不受影響，新光三越台中店表示，以員工安全考量，不後悔延後營業。

由於昨天是週日，加上市府宣佈停班課一天，讓原本需要辦活動的市府員工及團體得以有一天假期，賣場及百貨公司人潮比平常假日多。

家樂福各店上午十點左右，人潮就逐漸湧現，由於尼莎雖走，但海棠緊跟在後，很多民眾把握無風雨的時刻，購買青菜、泡麵，也順便帶孩子到賣場吃午餐。

家樂福表示，昨天的人潮比平時的假日多一成，民眾多購買泡麵及罐頭等，除了怕海棠來襲外，也因為中元普度將到，加上有特價，很多民眾趁休假先買。

百貨公司昨天營業時間不一，但多數十點三十分開門，新光三越下午二點才營業，部份影城也是下午才營業，但再怎麼延後營業，營業額完全沒有影響。

過去颱風來襲，百貨公司櫃姊及工作人員冒風雨上班、雨傘被吹開花的危險畫面，一再呈現在國人眼前，但此次颱風廿九日各百貨公司提早打烊，還延後開門營業，總算櫃姊冒風雨上班的畫面不再出現。

新光三越昨天下午二點營業，但二點不到，很多民眾就等在大門，一開門，人潮就湧入，各樓層人潮滿滿，美食街座無虛席。

新光三越台中店表示，雖晚幾小時營業，但營業卻無影響，並不後悔「慢半拍」，因為要以員工安全為考量。