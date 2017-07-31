〈中部〉防颱破功 后里火車站地下道淹水

2017-07-31

〔記者李忠憲／台中報導〕后里火車站月台地下道昨因尼莎颱風帶來大量雨水，泥水淹至腰部，搭車民眾只能搭唯一的電梯進出火車站，十分不便，民眾認為應是正在趕工的火車站東口增建工程疏失。施工單位表示，颱風前雖已做防颱措施，卻因一不知名的水管「破功」，預計晚間可恢復通行，並將加強防護措施。

水淹逾1公尺 民眾改搭電梯

尼莎颱風快閃襲台，台中雖未發生重大災情，后里火車站月台地下道卻因颱風帶來暴雨，前夜開始湧入大量夾帶泥土的雨水。只見黃色泥水湧入地下道內，水淹深度超過一公尺，無法通行，站務人員見狀，只能先將地下道封閉，以免民眾靠近發生意外。

許多搭火車民眾昨日一早到火車站時發現，售票口進去要往月台的地下道已全封閉，必須改搭原供身障者使用的電梯，差點趕不上火車的情況不在少數；部分民眾因沒使用過電梯，加上現場指示不明，讓他們搞不清楚方向，必須多花時間才找到正確月台，抱怨連連。

民代質疑東出口工程惹禍

市議員翁美春接獲多位民眾陳情，立刻趕到火車站了解狀況。她表示，印象中從未聽過后里火車站會淹水，她懷疑可能是火車站為因應花博，正在趕工的東出口增建工程惹禍，將要求施工單位盡快善後，趕工之餘也要兼顧周邊安全維護，以免影響民眾權益及人身安全。

那裡來的水管 包商、站方都不知

承包工程林姓主任解釋，該處正進行火車站東口增建工程，預計要將地下道打通，增加一處月台。尼莎颱風前就已堆沙包、加帆布，做好完善防颱措施。但不知從那裡接來的水管，雨水就從該處灌進去，讓他們措手不及，火車站人員也不知水管從何而來。目前已開始用抽水機排水、清污，最快晚間可恢復通行，並將處理該水管，以免淹水情況再發生。