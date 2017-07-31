〈中部〉颱風天封閉 遊客硬闖天空步道

2017-07-31

〔記者張聰秋／彰化報導〕尼莎、海棠颱風先後侵台，彰化縣政府為了安全起見，關閉彰化市八卦山上的天空步道，昨天適逢假日又放颱風假，彰化無風無雨，不少外地遊客、民眾不顧封閉公告，越過鐵鍊硬闖天空步道，享受凌空漫步的愜意。

彰化縣雨量累計到昨天清晨五時四十分止，以田尾鄉七○．五公釐、彰化市六二．五公釐的雨量較大，其餘鄉鎮市均為零星降雨；平均風力降至四到六級，陣風六到八級，風力、雨量都比預估少。彰化縣政府城市暨觀光發展處副處長許俊宏表示，廿九日受颱風影響暫時封閉八卦山天空步道，昨日尼莎颱風雖已遠離，但另一颱風海棠侵台，考量民眾安全，步道仍屬封閉狀態，民眾千萬不要強行進入，以免發生危險。

昨天彰化天氣風和日麗，日照不強，不少民眾外出遊玩，不顧天空步道已封閉硬要進入。民眾表示，等天氣轉壞，下雨再離開；還有遊客說，都專程來了，又無風無雨，步道也沒有濕滑，應該沒有什麼安全疑慮才是。

李姓市民認則為，平常開放不來，颱風天冒險闖進，步道區最高點處有四到五層樓高，平日天氣好時，人多行經高點區，就會有搖晃感，天氣變化莫測，萬一突然刮起強風，搖晃感加劇，出了事怎麼辦？

當地居民表示， 在國外只要張貼封閉公告，遊客和民眾都會遵守，台灣人守法觀念薄弱，出了事又要怪政府，實在自己該檢討。