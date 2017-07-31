〈中部〉尼莎快閃 力行產業道坍方路斷

2017-07-31

〔記者陳鳳麗／南投報導〕尼莎、海棠相繼襲台，南投縣昨未出現重大災情，僅仁愛鄉投八十九線、信義鄉台廿一線各有一處路段崩坍、交通中斷；全縣停電戶數最多達一千九百戶，昨晚已全數復電；雖然宣布停班，但草屯鎮、南投市清潔隊仍加班收運、消化民眾堆置兩天的垃圾。

尼莎颱風快閃出海，南投縣僅在前天下午到晚間下雨，雨量最大分布在前天深夜到昨天凌晨，其中時雨量較大在仁愛鄉、信義鄉，凌晨一時後雨逐漸變小，白天太陽露臉。

2部落700餘人 須繞台7甲線

南投縣昨日有多處山區出現落石，最嚴重的是仁愛鄉投八十九線力行產業道路十四公里路段，及台廿一線新中橫公路一一五公里段，兩地均有崩塌落石，造成信義鄉往阿里山道路不通，對鄉民影響不大，卻對觀光造成傷害。仁愛鄉則有翠華村的翠巒、華崗兩部落兩百多戶、七百餘人受影響，必須遠繞台七甲線從宜蘭方向進出。

雖然風雨不大，仍造成部分住戶停電，最多時有一千九百多戶停電，昨日上午九時只剩一千四百戶未來電，經台電南投區處白天加派人員搶修，昨晚已全數搶修完畢，恢復供電。

停班沒停收 草屯、南投照收垃圾

南投縣停班停課，全縣十三鄉鎮市公所部份原本週日就停收垃圾，另有像集集、埔里、仁愛等鄉鎮因停班停收垃圾一天，最大的兩個市鎮，南投市、草屯鎮清潔隊週六休假，昨日並未因停班而停收，垃圾車與資源回收車照常出勤，民眾積了兩天的垃圾量頗多，有草屯鎮民說：「還好有收垃圾，不然家中垃圾再堆置就會有異味了！」