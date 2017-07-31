〈中部〉嘉義區漁會總幹事候聘 泛藍3人登記

2017-07-31

林俊雄資格疑義 重新辦候聘

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義區漁會第十一屆總幹事候聘，因藍營人選林俊雄資格疑義而一波三折，日前重新辦理候聘登記，泛藍陣營一口氣推派三位人選登記角逐總幹事寶座，農委會漁業署將於九月八日完成面談，新任總幹事將於九月中旬產生。

三月中旬舉行的嘉義區漁會代表選舉，泛藍陣營大獲全勝，五十一個席次攻克三十三席，由於藍綠之爭已撕破臉，藍營這次不再禮讓理、監事席次，囊括全部廿席理、監事，但因漁業署認定總幹事林俊雄不具候聘資格，四月六日新成立的理事會暫緩聘任總幹事，依法由漁會秘書朱碧霞代理。

六十天之後，依規定重新進行總幹事候聘，林俊雄再度披掛上陣，結果到漁業署接受面試，分數不合格，林不服提訴願，全國漁會也力挺林，指派林代理總幹事，雖被漁業署認定不合法，但林依舊執行總幹事職務。

嘉義區漁會七月十至十四日重新受理總幹事候聘登記，共有區漁會直銷中心場長蔡士仁、推廣部主任張正義、區漁會前職員李進添等三人登記，林俊雄因年紀超過五十五歲限制，未辦理候聘登記。

依規定縣府須在八月三日之前進行區漁會候聘總幹事資格審查，八月十一日前完成成績評定並送農委會辦理面談，漁業署則在九月八日之前辦理面談，如果一切順利，九月中旬新任總幹事就可產生。

漁業署面試後 再決定誰獲聘

據了解，三位登記候聘總幹事者都屬泛藍陣營，並非兄弟鬩牆，而是為了保險起見，因為通過資格審查沒有問題，誰可以出線候聘則掌握在漁業署面試這一關，泛藍陣營一口氣推派三位人選，屆時有幾個順利通過漁業署面試，再決定聘任人選。