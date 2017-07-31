〈中部〉阿里山公路觸口段 預警性封閉

2017-07-31

〔記者蔡宗勳、丁偉杰、王善嬿／嘉義報導〕尼莎颱風前腳剛走，海棠颱風接力撲台，截至昨晚，未帶給嘉義地區明顯風雨，未有重大災情，嘉縣義竹鄉、朴子市、大埔鄉及奮起湖等地區則有停電情形，中午前經排除事故點狀況後復電。

台電嘉義營業處服務中心主任鍾明昌提醒民眾，為避免雷擊損壞電器，不用的電器應拔掉插 頭，還有應防範豪雨造成地下室淹水，才不會影響停電時配電室搶修。

台三線澐水到大埔段也封閉

交通方面，台三線二九五公里至三三五公里的嘉縣澐水到大埔段，昨晚八點實施預警性封閉，台十八線阿里山公路三十四至八十八公里的觸口至阿里山段，昨晚十點實施預警性封閉。公路總局第五養護工程處阿里山工務段表示，開放時間視天候狀況再決定。

嘉義縣、市政府前晚八點宣佈昨天停班停課，結果昨天白天無風無雨，勞工賺到一天颱風假，企業主對憑白多出來的加班支出，嘖有煩言，而原本安排到澎湖旅遊的遊客因行程泡湯，也是怨聲載道，颱風假再度惹議。對此，嘉義縣、市政府皆表示，依照中央氣象局預報的尼莎颱風平均風力與陣風大小及雨量與鄰近縣市同步做出停班停課決定。

林姓民眾說，前天下午三點多，嘉義地區打起響雷，俗諺說「一雷破九颱」就代表颱風不會對嘉義造成太大影響，昨天果真晴空萬里的天氣。

嘉義縣長張花冠憂心颱風帶來影響，昨早與副縣長吳芳銘、水利處長林谷樺等人勘查東石漁人碼頭、新埤及朴子溪流域荷苞嶼等排水系統，嚴防水患。嘉義縣、市三十一日照常上班、照常上課。