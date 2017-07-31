〈中部〉古坑12條土石流潛勢溪流 黃色警戒未解

2017-07-31

預防性撤離80人 續待民宿

〔記者黃淑莉、詹士弘／雲林報導〕尼莎颱風遠颺，海棠颱風接力襲台，雲林各界防颱工作不敢大意，縣長李進勇昨天巡視各地防颱狀況，沿海各港口持續封閉禁止人車進入，古坑山區十二條土石流潛勢溪流黃色警戒未解除，前天預防性撤離的八十人繼續待在民宿或依親。

尼莎颱風快閃，雲林並無災情傳出，昨天一早陽光露臉，前天預防封路的古坑草嶺公路一四九甲草嶺隧道前路段恢復通車，不過因海棠颱風來勢洶洶，沿海各港口持續封閉管制人車進入，但有民眾趁好天氣到海邊觀浪，第四海岸巡防總隊擔心發生危險，加派人力巡邏，只要發現有民眾駐足岸邊觀浪、釣魚都立即勸離。

李進勇昨天則前往斗六虎溪里文生堤防抽水站、林內大埔溪無名橋、虎尾惠來厝，視察防颱準備狀況及清疏工程。

農民利用空檔採收蔬菜

西螺果菜市場昨、今天休市兩天，昨天仍有農民趁好天氣收成蔬菜，菜農表示，老天爺有保庇，但不知海棠有沒有這樣幸運，利用空檔多收成一些。

對於昨天無風無雨且陽光露臉放颱風假，外界略有微詞，李進勇表示，氣象變化因素複雜，氣象局不斷根據最新狀況作修正調整風速、雨量預報，雲林宣布停班停課是根據前晚八點的氣象預報，當時氣象局上調雲林降雨量達一千公釐，已達停班停課標準，宣布的決定沒有錯，但昨天的氣象狀況已經變化，不能苛責地方政府。

李進勇說，如果沒有後面的海棠，昨天可能就不會作停班停課的決定，天氣狀況千變萬化，必須做好防颱準備，不論是河川清淤或是預防性人員撤離，都必須以最嚴肅的態度面對。