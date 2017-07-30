〈南部〉南女愛心捐髮 台中小學生也加入

2017-07-30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕風雨中愛心不減！台南女中昨舉辦捐髮活動，遠從台中后里前來的小學生賀蓁安，看過百人捐髮愛心活動，以及姊姊三年前捐髮的愛心感召，即使在尼莎颱風威脅下，全家人挺她，清晨就動身出發，趕來南女加入行列。

老師捐髮 校長親自操刀

國文科劉姿吟及張馨云老師也參與這次捐髮活動，其中劉老師由校長鄭文儀親自為她剪下頭髮，意義非凡。她這次捐出留了多年、未經染燙的長髮。

劉姿吟表示，生命教育的基準點，應是教會學生同理共感的開始，當告訴學生「有能力幫助別人是幸福的事」，不斷鼓勵孩子捐髮，「我也能捐髮，鼓勵的效果大過言語提示」。

第一類組指考榜首黃子倢也參與

南女今年第一類組指考榜首黃子倢，在去年甫升高三時就報名活動，歷經一年，頭髮已長廿多公分，可以幫助癌友了，讓她歡喜地說，「有機會植福田，自己感恩更多」。

上次捐髮的林佳妤，這次也帶著就讀國中的妹妹一起來；她在高一捐髮後，就加入南女捐髮核心志工，呼朋引伴同行善舉。另外，高三的薛婕擔任上屆活動總召，頭髮經一年長養，終能捐出，成為南女學姊妹重要的傳承楷模。

學務主任李宜芳表示，「牽君一髮，還好有你」活動，繼二月九日首度舉辦，能這麼快就舉辦第二次及單車募髮募款活動，來自媒體熱情傳遞，以及麗髮型新天地店贊助義剪，經過校內自發自願的核心志工學生細心規劃細節，宣傳效益大大提升，粉絲專頁暴增近三千個讚，預計八月將再度出發，騎單車沿東海岸募髮募款，民眾若有相遇，歡迎拍照打卡鼓勵，共襄善舉。