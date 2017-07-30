〈南部〉視察治水工程 賴清德︰改善經費我負責

2017-07-30

〔記者楊金城、黃文瑜／台南報導〕尼莎來襲，市長賴清德昨連趕視察安南、永康、仁德、歸仁和官田等六處治水工程，他說：「為了居民生命安全，改善經費哪裡來，市長負責，地方免煩惱。」也說：「有信心不會像以前一樣淹大水。」

市長：不會像以前一樣淹大水

賴清德視察永康崑山抽水站、仁德交流道旁易淹水區及港尾排水，他說，氣象預估平地降雨量兩百毫米，但需注意颱風後的西南氣流，因這幾年內興建的治水工程，對台南的防洪有極大助益，有信心不會像以前一樣淹大水；而這次颱風是一個考試，測試工程如何，有不好的部分再修改，因治水是長時間的事，不能只看短期。

官田區渡頭里飽受水患威脅，曾文溪水暴漲，加上曾文水庫洩洪時洪水湧進渡頭溪，水位比民宅高一樓以上，洪水倒灌入庄，八八風災時曾淹水一樓高以上，去年颱風也使得渡頭里淹水五十公分以上。

渡頭里長胡義全說，渡頭里原有一千多戶里民，因怕淹水，不少人搬離，目前剩八六六戶，水患不解決，居民難安。

賴清德視察水利局辦理渡頭溪背水堤補強和集水路改善工程，水利局水利新建工程科科長邱乾艷表示，渡頭溪背水堤（防洪牆）有三個問題，高約五公尺的背水堤滲漏，堤防底部和防汛道路地下有十多處地基被溪水掏空，市長爭取中央補助六千五百萬元，將進行長五一七公尺背水堤補強和集水路改善工程。因應這次尼莎颱風，先用發泡劑將背水堤的漏水孔補起來，未來會以鋪不織布、鋼板補強背水堤，地底加設截水牆後為堤防、防汛道路底部灌漿來改善。

官田渡頭里治水 不做不行

賴清德說，去年視察渡頭里淹水時，看到水位那麼高，真的很危險，「萬一堤防倒了，就死了」，水利改善工程不做不行，為了居民生命安全，「跟地方保證，經費花多少都由我負責，地方不必煩惱錢，煩惱錢是市長的工作」，很高興補強工程動工。

賴清德到崑山抽水站檢視三爺溪治理成效。崑山抽水站是三爺溪排水最大的抽水站，三部機組的抽水量達廿一ＣＭＳ，可正常運作，工程進度約九十四％，只剩復原向崑山科大商借的施工場地，目前抽水站周邊也部署十七台沉水式抽水機，希望能順利因應尼莎帶來的豪雨。

另方面，因應颱風來襲，曾文水庫昨上午以每秒一百立方米進行調節性放水，到下午提高放水量、來到每秒七百五十立方米。