〈南部〉山區雨量恐達1200毫米 撤離4970人

2017-07-30

尼莎、海棠 將帶來豪大雨

〔記者葛祐豪／高雄報導〕尼莎、海棠接連來襲，恐為高雄帶來豪大雨，截至昨晚，高雄市雖未傳出重大災情，但高市府昨晚預估，山區累積雨量可能上修至一千兩百毫米，呼籲民眾留意，已預防性撤離四千九百七十人，並宣佈今（三十）日停止上班、上課。

最大陣風研判達9至10級

高雄市政府昨召開兩次颱風災害防救會議，市長陳菊並與山區的區長視訊連線，雖然截至昨天傍晚，高雄市區風雨不大，但因原本位於南海的熱帶性低氣壓已發展為海棠颱風，與尼莎颱風相互影響，將為南台灣帶來豪大雨，市府嚴陣以待。

高市府協力機構高雄大學研判，尼莎颱風的風雨於昨天晚間後逐漸增強，高雄平均風力可達六至七級，最大陣風甚至達九至十級；但今天早上風力會逐漸轉弱，平均風力轉為五至六級，最大陣風降到七至八級。

不過，海棠颱風直撲高雄而來，預估今天早上暴風圈會接觸到高雄陸地。

雨量方面，截至昨晚，桃源區已降下一○六毫米雨量，市府預測尼莎颱風為高雄山區帶來的總雨量，將介於六百至九百毫米，海棠颱風則帶來約三百毫米雨量，兩颱風總計可能在高雄山區降下一千兩百毫米雨量，相當驚人，平地則預估有四百至七百毫米。

由於預估雨量太大，市長陳菊要求加快土石流潛勢區撤離工作，以維護安全。截至昨晚，市府針對山區的那瑪夏、桃源、六龜、甲仙、杉林等地，強制性預防撤離四千九百七十人。

30條河川列土石流黃色警戒

市府指出，桃源、那瑪夏等山區總計三十條河川，原本昨天被列為土石流黃色警戒，預估今天凌晨將提升為紅色警戒。此外，桃源及那瑪夏區兩路段，昨晚也實施預警性封閉。

陳菊與三位副市長，昨天兵分四路，前往各地抽水站視察運作情形。陳菊強調，昨天深夜到今天，是高雄面臨風雨最艱困的時刻，市府會嚴密監控災情。

交通方面，高雄捷運、輕軌昨正常行駛，昨晚因風力轉強，分別調整班距為十分鐘、三十分鐘。觀光遊輪昨、今兩天則暫停行駛。

台20線部分路段 預警性封閉

〔記者陳文嬋、黃佳琳／高雄報導〕尼莎颱風來襲，高雄山區預估雨量可達九百毫米，市府昨針對危險潛勢溪流住戶預防性撤離，市長陳菊與三名副市長並視察鼓山、旗山、岡山及永安區等易淹水區域，了解防汛整備情形及改善工程進度，確保排水及時宣洩。

公路總局甲仙工務段指出，為顧及民眾安全，昨晚八點起，台廿線桃源區勤和部落至復興路段，以及台廿九線甲仙五里埔至那瑪夏路段，都採取預警性封閉，預計明天中午十二點視情況恢復通行。