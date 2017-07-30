〈南部〉雨襲屏東 佳冬破600毫米全國最多

2017-07-30

雷擊造成3萬多戶停電

〔記者羅欣貞／屏東報導〕尼莎颱風昨天下午起為屏東帶來超大豪雨，至晚間八點佳冬單日累積雨量破六百毫米，全國第一，沿海鄉鎮除淹水困人，雷擊也造成三萬多戶停電，原住民部落總計應撤離逾六百人，多條道路封閉，風雨今天持續侵襲，防颱不可鬆懈，屏東縣政府宣布今天停止上班上課。

累積雨量全國前10名 都在屏東

尼莎昨下午還未登陸，豪雨就宛如炸彈般襲擊屏東，昨天零時至傍晚七時半的累積雨量，全國前十名都集中在屏東縣，前四名的佳冬、力里、南和、士文都降下超過五百毫米雨量，十分驚人，枋寮、來義、新埤、南州、佳冬、林邊、新園、東港等鄉鎮陸續傳出淹水災情。

屏縣多處道路封閉，包括台十七線大鵬灣至嗂仔口橋路段、佳冬羌園路段，以及台一線水底寮至枋寮路段，因淹水昨天下午三點起陸續封閉。

溪水暴漲 枋寮鄉人和橋封閉

枋寮鄉人和橋因溪水暴漲，淹至橋面，鄉公所昨天晚間六時半已封閉橋樑。另山區道路預警性封閉，包括台二十四線三地門鄉德文路口至霧台鄉神山路段昨晚七點起、泰武鄉屏一○六線昨下午三時起封路，縣府及公路總局呼籲民眾注意配合。

另外，公路總局三工處楓港段宣佈，台九線壽卡到新路（455K+350~471K+400）於二十九日晚上十時實施預警性封閉，預計三十日早上八時開放通行。

公共運輸方面，統聯的市區客運昨天正常行駛；屏東客運晚間八點末班發車後路線全面停駛；屏東公共自行車Pbike昨天上午八時半起暫停營運。此外，因天候不佳，為遊客安全，山川琉璃吊橋今天全天將停止開放。

原鄉部落從昨天下午起陸續宣導撤離，包括三地門達來村、德文村、來義鄉來義村、丹林村、義林村大後、義林部落、霧台鄉等，自昨晚陸續強制撤出，總計應撤離六百多人，部分依親，部分至安置所。