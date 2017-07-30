〈台北都會〉零撲殺上路 北市動物之家考慮委外

2017-07-30

〔記者周彥妤／台北報導〕今年二月公立動物收容所零撲殺政策上路，台北市動物保護處轄管的動物之家收容量暴增至近六百隻，為解決捉襟見肘的人力缺乏、承載量體匱乏問題，動保處近日重啟評估，計畫將動物之家BOT委外，屆時若成案，將成全台首例公立動物收容所BOT委外案例。但動保團體不看好，擔心問題百出。

動保處動物收容組長陳文德直言，政府編制的人力、資源無法支撐新政策，只能向民間尋求奧援，且在美國、德國動物收容所都是民間經營。他強調，目前僅有規劃，尚未定案，為求謹慎，委請BOT專業顧問公司無償評估是否可行；若評估可行，預計今年底前完成招標案再送交議會，經營對象則鎖定獸醫院、動保團體及民間企業。

流浪動物之家基金會執行長劉宇彤說，對民間企業而言，這是穩賠不賺的苦差事，不太可能有人願意經營，另外，現階段多數的動保團體都要仰賴民眾捐款才能存活，何來經營收容所能力，況且動保團體基於憐憫，收容動物的數量勢必大幅攀升，最終導致問題百出，反而治絲益棼。

台北市獸醫公會理事長楊靜宇則認為，若委外交由獸醫院經營，勢必要大幅投資設備，此外收容動物多數需要較龐大醫療資源，獸醫院光是顧及收容動物就應接不暇，根本沒有多餘心力對外看診。

楊靜宇認為，動保處管理仍是較妥當的選擇，不如提高所內獸醫師不開業獎金，讓有公務員身分的獸醫師有誘因待在公務體系診治收容動物，減少人力外流，才是真正的解決對策。