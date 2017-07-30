〈台北都會〉《北市》尼莎累計雨量未達標 山坡聚落未撤離

2017-07-30

今日停止上班上課

〔記者沈佩瑤、黃建豪、周彥妤、蔡亞樺／台北報導〕中颱「尼莎」侵襲全台，台北市災害應變中心（EOC）昨早八點一級開設，市長柯文哲坐鎮指揮，昨愈晚風雨愈強，市府晚間也宣布今日整天停止上班上課，貓纜昨晚六點起停駛。今有多項活動受颱風影響延期，但聯合醫院急診照常服務；台北市災害應變中心統計，截至昨晚九點為止，北市共有二六九件災情。

颱風夜間帶來大雨，但山坡聚落昨並未預先撤離。大地處說明，依照北市撤離標準，要二十四小時內累計雨量達三百毫米，才會勸導撤離、累計雨量達四百毫米，才強制撤離，但昨觀測二十四小時內累計雨量僅二十毫米，未達強制撤離標準。

大佳河濱公園撤浮動碼頭及引橋

因應颱風來襲，水利處昨上午也出動大型吊車，至大佳河濱公園撤離浮動碼頭及引橋，前一晚則已提前撤走流動廁所與裝置藝術。至於民眾最關心的供水問題，北水處表示，已準備廿一處緊急取水站、廿處臨時供水站，以及市內一二四所公立學校作為供水站，以便民眾就近取水。

河川疏散門關 部分學校開放停車

另外，北市府昨下午一點起關閉河川疏散門，至恢復上班上課日上午七時前，北市共八十三所學校，開放部分學校停車場地，供民眾緊急停放車輛。

北市災害應變中心統計至昨晚九點止，北市共有民生基礎設施災情一一八件、路樹傾倒災情七十件、建物毀損災情廿九件、廣告招牌災情十八件、其他災情十三件、環境污染災情十件、道路及隧道災情十件、火災一件。