〈台北都會〉《街友出沒 機車亂停》西區門戶計畫 挨批落漆

2017-07-30

北門廣場 開幕因風延後

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市北門歷經一年半重整後，北門廣場原定昨完工開放，不僅代表西區門戶計畫邁入尾聲，柯市府也期望北門變成機場捷運開通的國家門面新地標。但北門廣場因碰上尼莎颱風攪局，開幕取消且工程稍有延宕，連早一步完工的行旅廣場竟有街友出沒，甚至菸蒂遍地情況，台北後站更被點出人行道鋪面破損老舊、電箱及機車占據人行道問題，讓台北市所謂的國家新門面顯得落漆。

隨著忠孝橋引道拆除、國光西站遷移、行旅廣場完工，以往封閉的台北市西區視野，一口氣變得開闊，原定七月二十九日完工的北門廣場，原本要盛大舉行開幕典禮，由台北市長柯文哲親自剪綵，但碰上颱風取消，昨北門廣場仍佈滿施工器具、圍籬，路過可見工人仍在趕工移植人工草皮。公園處則表示，廣場已經完工，昨只是做最後調整，開幕延後至八月三日舉辦，但若新颱風海棠影響北部，會再考慮延後。

行旅廣場 菸蒂垃圾一堆

距離北門廣場兩百公尺的行旅廣場，在今年二月完工後，被柯市府定位為代表國家門面意象、迎接機捷A1台北站出口旅客的門面。雖然本月中旬才風光獲得二○一七國家卓越建設獎頒獎，但徘徊北車周邊的街友，夜間常出沒在行旅廣場內休息，甚至在公園綠地內、右側標線外製造垃圾。

等待搭公車的何姓民眾更指出，行旅廣場常可見有人群聚抽菸，或有街友佔據長椅睡覺，廣場蓋好後滿漂亮，反而因此顯得可惜。

後站商圈 人行道滿機車

另外，台北車站後站商圈，包括華陰街、太原路、延平北路及重慶北路一段，都有人行道鋪面破損、機車占據人行道問題。商圈代表、里長等地方人士，已多次向柯市府反映，成為市政會議討論議題。實際走訪可發現，機車誇張占用情況，滿到人行道連走上的空間都沒有，甚至連騎樓下都被停滿。

停車管理處科長黃詩涵表示，該區域已實施機車退出人行道，但人行道鋪面還沒進行更新，在此之前，還是有適度在人行道上規劃區域方便民眾停車，待下半年人行道鋪面更新後，才會強制機車只能停在道路。