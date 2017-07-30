〈台北都會〉海棠受牽引 新北南側恐多下一天雨

2017-07-30

〔記者何玉華／新北報導〕尼莎颱風來襲，烏來區公所提前預防性疏散撤離土石流保全戶十人，河濱部落一八九戶、四百七十二人也在晚間撤離。

根據天氣風險管理公司的分析預報，尼莎颱風對新北市的風雨影響至今天，在傍晚脫離暴風圈以前，都有大雨到豪雨等級的降雨量，尤其是南側烏來、坪林等區域，總雨量可能達到三五○毫米以上；至於海棠颱風的影響，要看其受牽引北上台灣海峽的程度，有可能讓市境南側的區域，多下一天雨。

新北市長朱立倫指示各區公所針對可能積淹水的區域加強警戒，也提醒在風雨後，環境市容的恢復。