〈台北都會〉雙颱齊下 烏來覽勝橋昨晚封橋

2017-07-30

〔記者翁聿煌／新北報導〕行政院長林全與新北市長朱立倫昨天連袂巡視烏來地區的防汛準備措施，水利署在兩年前蘇迪勒颱風災害後，陸續完成覽勝橋上下游的堤防加高及河道疏浚工程，並且在這次尼莎颱風來臨前，做好沙包與機具待命整備，新北市府下午宣布覽勝橋昨晚七點預防性封橋。

林全與朱立倫今年五月九日才同赴烏來為彩虹橋啟用典禮剪綵，當時行政院與新北市為前瞻計畫吵得不可開交，兩人在烏來先後受訪還在言語上過招；這次尼莎颱風直撲台灣，預計對烏來山區影響大，兩人昨天上午又一起到烏來巡視。

林全、朱立倫兩人先在烏來老街與覽勝橋前聽取水利署長賴建信簡報，烏來老街在蘇迪勒颱風期間，受到山區豪雨南勢溪暴漲影響，成為重災區，洪水和泥沙從覽勝橋面及河岸溢流到老街商家、溫泉業者，造成慘重損失。

賴建信指出，經水利署災後重建，已分別加強覽勝橋上下游的堤防高度，並且加強疏浚河道淤積土石。一○五年時為七．五萬立方公尺，一○六年更達九．三萬立方公尺，覽勝橋並加設即時監控系統，在水利署網站立即公告警戒水位，未來還將採取「即淤即清」的積極作為，防範颱風災害，新北市也已完成改建覽勝橋計畫，預計最快今年底動工。

林全指出，未來他會持續關心烏來復原和烏來台車復建進度，與新北市府、烏來區公所共同合作，讓烏來早日恢復繁榮。