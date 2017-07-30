〈台北都會〉新店黑橋舊撞傷 颱風來公所看緊

2017-07-30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新店區廣興里平廣路的「黑橋」，上個月被豪雨沖下的巨石壓損橋墩，損及橋身結構安全，新北市農業局正進行重建工程，目前評估邊坡上仍有兩顆各約四、五十噸重的巨石，有可能再因豪雨滑落而影響安全。農業局長李玫說，工程單位評估巨石尚無立即滑落危險，待完成鋼便橋後，拆舊橋時一併進行碎石清除，區公所在颱風期間會持續監控巨石狀況，視情況進行封橋。

6月底巨石滑落撞擊橋身

新店廣興里於六月廿一日受大雨侵襲，當地山區的聯外橋樑「黑橋」邊坡（約位於平廣路一段四．五公里）受雨勢沖刷，山坡上的巨石鬆動墜落撞擊橋身，導致橋樑結構受損，現場經結構技師研判橋樑受損，一度禁止汽機車通行，後改為單向管制通行，並決定重建為無橋墩的預力橋。

廣興里長吳進興說，黑橋橋名由來為五十年前是條黑色的吊橋，後來改建水泥橋，仍維持原名，原為十六米長、五米寬的黑橋，六月受損後，將改建成長廿五米、寬八米的鋼構預力橋，可承載卅五噸重卡車行駛。

但是黑橋邊坡上還有兩顆巨石，據現場目視推估，每顆巨石至少重約四、五十噸以上，居民擔心颱風來了，再度遭到風雨侵襲掉落，市長朱立倫昨天到現場視察，聽取施工單位說明處置方式。

設鋼便橋 8月底拆除舊橋

李玫說，目前包商正在舊橋旁架設鋼便橋，預計八月底拆舊橋時，將會一併擊碎巨石，清除巨石後修建新橋，預計明年一月可完工通車。新店區長林煌源說，山坡上的兩塊巨石，被已掉落的巨石支撐著，暫時不致滑落，颱風期間，相關單位將保持監控，一旦巨石有鬆動情形，會立即再對黑橋採取管制措施，避免影響人車通行安全。