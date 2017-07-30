〈北部〉蛙蛙重唱 花蓮紅葉溪歡樂頌

2017-07-30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮鄉下沒有夜店，但「夜生活」卻很精彩，來到萬榮鄉紅葉溪畔，斯文豪氏赤蛙、在溫泉出水口旁出沒、暱稱「黃金溫泉蛙」的日本樹蛙，還有遠處的貓頭鷹黃嘴角鴞吹口哨的聲音！

林務局花蓮林管處將於八月五日晚上，舉辦「越夜越美麗—夜間觀察」活動，由解說員帶遊客夜訪萬榮鄉紅葉溪，感受大自然魅力。

夏天涼風徐徐地夜晚，跟著林務局瑞穗生態館的解說員前進萬榮鄉紅葉溪，許多白天隱藏起來的小動物們紛紛現出蹤影。

沒有夜間觀察的經驗嗎？先閉上眼睛、豎起耳朵，學習「聽音辨位」，聽到「啾～啾～啾～」的叫聲，像是小鳥鳴唱的聲音，但聲音卻來自溪谷大石頭旁邊，走近一瞧，原來是斯文豪氏赤蛙正在唱歌；遠方樹林裡頭則傳來「呼～呼～」的哨音，則是黃嘴角鴞正在鳴叫，好奇心很重的牠有時還會往有人的地方靠近，你在觀察牠，貓頭鷹也在觀察人呢！

主辦的瑞穗生態館表示，紅葉溪附近可以觀察到的生物種類繁多，還有俗稱「黃金溫泉蛙」的日本樹蛙，也有褐樹蛙、拉都希氏赤蛙、拉氏清溪蟹、葉蟬、人面蜘蛛、竹節蟲、天牛等各種小生物。

體驗活動昨天起開放網路報名，網址https://www.facebook.com/rsecology，報名額滿為止，或電話8876631。