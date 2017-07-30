〈北部〉青年基地、特色廠商 宜蘭行口拚活化

2017-07-30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市宜蘭行口，由於無法吸引人潮，縣府原想透過「創創新村」計畫活化，但今年以完成階段性目標為由計畫喊停，後續由勞工處提出「一○六年度宜蘭青年交流中心暨青年學院實施計畫委託案」及「宜蘭行口申請進駐案」，作為接續的活化方案，除讓行口轉型青年基地，也要招募特色廠商進駐，盼帶來人潮。

宜蘭行口位於宜蘭火車站旁，屬於精華地段，但與鄰近的幾美公園與丟丟銅廣場相比，人潮一直不多，縣府向台鐵租用空間後，不斷想辦法活化，包含民國九十五年由中央文建會主導並由縣府所推動的「宜蘭縣地方產業交流中心」、一○一年開始為期四年多的創創新村計畫等。

但行口人潮卻沒有因此明顯增加，縣政府勞工處接管後，再度提出「一○六年度宜蘭青年交流中心暨青年學院實施計畫委託案」及「宜蘭行口申請進駐案」兩項計畫，作為後續活化方案。

縣府勞工處表示，「宜蘭青年交流中心暨青年學院實施計畫委託案」將免費提供專屬於青年之活動空間，借用對象包括青年組織、學生社團、非營利組織、學校，以及政府機關。另安排學校社團展演、青年策展、青年學院等活動，並以職涯發展為核心安排相關講座，兼顧青年發展及活絡歷史空間。

至於「宜蘭行口申請進駐案」，則要將行口作為提供餐飲、商場經營、推動觀光發展相關服務、公共事務論壇、講習及宜蘭在地文化及商業媒合之用。

另外，縣政府也辦理「宜蘭行口青年交流中心周邊設施及整體環境改善工程」，工程總經費七百八十九萬元，預計明年二月底完工，該工程將把行口既有的台鐵歷史房舍、周邊廣場環境及人行空間進行整修與改善，縣府希望能藉由相關計畫與工程，讓行口達到活化及復興的效果。