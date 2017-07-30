〈北部〉宜市護城河滯洪力 尼莎來實測

2017-07-30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市公所於中山公園施作新護城河綠廊帶工程，已完成八十五％，預計八月底完工，護城河全長一百公尺、寬六點五公尺、深兩公尺，與公園外道路底下箱涵銜接，除環境美化還兼具滯洪功能，因應尼莎颱風來襲，市公所昨前往現地勘查、測試護城河滯洪能力，期許該工程能降低區域性水災發生的可能性。

宜蘭市舊護城河在日治時期被稱為「八千代川」，中山公園新護城河廊帶工程，藉由公園內既有河道位置，增設一條明渠道，可容納約三百六十立方米的水量，除景觀造景功能，由於渠道與公園外道路下箱涵銜接，也兼具排水、滯洪功能。

該工程經費由市公所向內政部營建署爭取一千六百萬元施作，去年十一月四日開工，預計八月底完工，因應尼莎颱風來襲，是該工程首遇颱風侵襲，宜蘭市長江聰淵昨天至現地會勘，視察護城河的滯洪能力。

江聰淵表示，新護城河除了要喚醒以前舊護城河的意象外，也兼具市區防洪功能，讓市區不只原有的箱涵，也多一條可排水的河川，市公所將用護城河工程報名參加縣政府工程優質獎審核，期許能更上一層樓，得到內政部工程金質獎。

江聰淵指出，現階段工程只剩下周邊環境整理等工作還未完成，利用這次尼莎颱風來襲，市公所將檢測護城河防洪功能的成效有多少，希望這一次防洪功能能有效地呈現， 讓市區的排水系統更加健全，減少淹水的機會。