〈北部〉宜蘭預警撤離240人 一度停電逾2萬戶

2017-07-30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕尼莎颱風路徑北偏，昨晚七點十分從宜蘭蘇澳登陸，暴風圈壟罩整個宜蘭縣，氣象局預估，颱風影響期間，平地總累積雨量可達三百至五百毫米，山區則是四百到六百毫米，宜蘭縣政府災害應變中心前晚一級開設，國軍蘭陽指揮部昨協助大同鄉英士村、南澳鄉碧候、金岳及武塔等原民部落超過四百四十人進行預警性撤離。宜蘭縣政府昨晚宣布，今天全縣停班停課

尼莎的路徑較原先預期偏北，下午開始宜蘭風雨逐漸增強，一度造成兩萬多戶停電，根據氣象局的資料，風速與雨量數值都往上修，颱風影響期間，宜蘭縣平均風速可達七至八級，瞬間最大陣風可達十二級，平地總累積雨量可達三百至五百毫米，山區則達四百到六百毫米。

國軍助撤 5鄉鎮警戒

宜蘭縣災害應變中心前日晚間開設，國軍弟兄分別在壯圍、三星、五結、大同及南澳等鄉鎮共預置一百八十名兵力，昨天上午就在協助各鄉鎮堆置及運送沙包，下午則進駐大同、南澳鄉的原民部落，以柔性勸導的方式，幫助山區民眾進行預防性撤離，超過四百四十人離開家園，進駐到土石流警戒區之外，以策安全。

農業部分，宜蘭山區仍有文旦、柑橘、番石榴、三星蔥等當季蔬果仍未採收，颱風來襲，風雨容易造成農損，宜蘭縣府農業處表示，已提醒農民提前因應、採收儲存。

地形因素 4鄉鎮防淹

宜蘭縣代理縣長吳澤成昨前往五結抽水站視察整備狀況，他指出，就經驗而言，溪南地區因為地形關係，尤其是南澳、蘇澳、冬山及五結等鄉鎮，雨勢可能會比較大，容易有淹水情形發生，相關單位已在密切監控。

吳澤成表示，颱風也常造成號誌損壞，是影響交通的關鍵，已要求警方務必第一時間掌握號誌狀況，如果有損壞應立即在最短時間內修復，還沒修復路口要有人力指揮，維持交通安全與順暢。