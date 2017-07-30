〈北部〉尖石、五峰預警撤離88人 竹縣122線、苗栗新中橫預防性封閉

2017-07-30

〔記者黃美珠、王駿杰、蔡政珉／綜合報導〕因應尼莎颱風來襲，新竹縣、市與苗栗縣昨晚六點以後及今天停班停課，新竹縣政府昨午並預防性撤離尖石、五峰兩鄉共八十八人，縣道一二二線也因常有落石坍方，實施雙向預防性封閉。

縣府表示，昨天預防性撤離的對象包括孕婦和需要洗腎的長期臥床患者等，安置到山下的醫院、安養中心或親友家。至於土石流潛勢區內的住戶是否撤離，將視風雨狀況決定。

縣府表示，縣道一二二線四十九公里處因常有落石坍方，昨晚七點起實施雙向預防性封閉，待颱風過後安全無虞再開放，可改走竹六十七線、隘蘭替代道路。

竹市區公車停駛 YouBike暫停營運

新竹縣、市政府昨天都宣布，颱風期間道路紅、黃線開放停車，但消防救災巷道與橋樑、隧道、高架橋路面除外。

新竹市區公車（含免費公車）昨天傍晚六點後全面停駛，路邊停車場也暫停收費，YouBike暫停營運。

新竹市長林智堅要求工務處提醒各施工廠商，注意廣告物、招牌、起重機、鷹架與圍籬等固定措施，避免狂風暴雨導致傾倒。新竹市消防局運用監錄系統加強地下道監控，一有淹水警訊，立即調度抽水機抽水。

新竹縣停班停課期間，竹北市的縣府行政區停車場、高鐵周邊公有停車場（不含委外的停車場）及新埔鎮中正路路邊停車場都不收費，直到復班復課才恢復收費。

有「苗栗新中橫」之稱，連接泰安鄉苗六十二線至南庄鄉苗一二四線清安－八卦力聯絡道路，由於每逢颱風、大雨容易坍方，警方從昨天下午五點起禁止通行；但山區的泰安鄉、南庄鄉尚未實施預防性撤離。

苗栗縣政府另啟動街友、弱勢民眾颱風關懷措施，包括提供短期安置、就醫，協尋家屬與發放物資等。