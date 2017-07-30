〈北部〉桃園逾2萬戶停電 復興撤離140人

2017-07-30

〔記者鄭淑婷、謝武雄、周敏鴻／桃園報導〕尼莎颱風昨晚七點十分登陸，桃園市各地在入夜後風雨愈來愈大，所幸未發生災情；災害應變中心已經一級開設，表示從昨天深夜到今天下午風強雨驟，截至昨晚十點，桃園市約有二萬多戶停電，其中沿海的觀音區因為風勢強勁，電線被吹落，約有近八千戶停電。

災害應變中心說，農委會已發布復興區卅一條土石流潛勢溪流的黃色警戒，昨天下午四點已針對周邊居民實施預防性撤離一百四十多人，消防局特搜大隊七人、兩輛車也提前進駐復興、巴陵待命，復興山區預估降雨量達兩百毫米以上，沿海地區要慎防十一級強陣風。

災害應變中心表示，沿海地區包括蘆竹海湖、大園竹圍漁港、觀音濱海、新屋永安漁港，昨天實施管制並勸離觀浪遊客，山區部分已全數勸導不入山，大溪警分局、巴陵派出所暫停臨櫃申請入山作業，台七線北橫四十七公里到六十公里處（巴陵至明池），昨天下午四點起封閉。

在緊繃的防災氣氛下，市府發給災害應變中心駐守人員每人一顆蘋果，象徵「平安」的含意，祈求颱風期間一切平安。

石門水庫滿載發電 深夜再開排洪隧道

石門水庫集水區昨以每秒一百立方公尺放水「滿載發電」，讓水位穩定維持在二三九．五公尺以下，預留約廿％的蓄水容量，並於今天凌晨零點卅分再開啟排洪隧道，以每秒兩百立方公尺速度放水，希望有效調降水位、增加防洪空間，以免水庫被大雨灌爆。

北區水資源局局長江明郎指出，北水局與自來水公司密切配合，一旦原水濁度升高，就會開啟「排砂隧道」排砂、減少水庫的淤積，並啟動「中庄調整池」供應板新地區、北桃園地區的公共給水，達到穩定供水的目標。

市府水務局昨也完成防汛整備，備妥一萬一千個沙包、一二六部抽水機、三千五百個立方塊，其中十三部抽水機已經放在易淹水的低窪地區待命，在大湳水上樂園、西埤及樹仁三街滯洪池進行預防性放水，增加滯洪的空間。

開放紅、黃線停車 YouBike暫停營運

另一方面，從昨天晚上六點起，全市路邊停車暫停收費，並開放紅、黃線停車，YouBike各場站從晚上六點起暫停營運，市府水務局並提供「水情看桃園APP」，民眾可利用手機、平板電腦下載，具有淹水地點、氣象局天候預報即時推播功能，APP也有淹水通報功能，民眾通報淹水，水務局將資訊轉到市府應變資訊平台，盡速指派相關單位處理。