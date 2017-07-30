〈中部〉台灣人在眷村 出書分享點滴

2017-07-30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「我爸爸是台灣人，卻是住在眷村的老芋仔！」台灣新聞記者協會前會長曾明財的父親是二戰末期日軍航空修理廠技工，戰後成為國民黨阿兵哥，一家住在眷村四十年，不同於一般眷村故事，曾明財在部落格和臉書以台灣人角度記錄眷村點滴被廣為分享，也集結成書「台灣人在眷村」期許在藍綠對立下，能增進彼此的同情與諒解。

曾父是台籍人士，戰後擔任水湳機場機械士，一家人被安排在北屯光大新村生活，曾明財和兄姊們接受黨國教育，與外省人為伍，連台語也不太會說，他甚至經常向接受日本教育、看自由中國、台灣公論報的父親辯論挑戰，直到高中才因閱讀黨外雜誌，從忠貞的國民黨青年轉而支持黨外運動。

曾明財以台灣家庭在外省眷村的特殊體驗，分享近四十年的眷村生活觀察，敘述文字活潑溫暖，雖然眷村拆除多年，透過文字與舊照片，重建當年村裡村外的氛圍，重回時光隧道體驗，他說十年來的回憶紀錄，吸引眷村人的回憶感動、年輕人對眷村的好奇，他也從中灌輸對民主運動的了解，與民主自由法治的重要。

不同於一般人記錄的眷村故事，曾明財書中也描述到眷村在選舉中如何成為國民黨的鐵票倉，選前只有軍中推派的候選人能進村拉票並設有投票監督機制；也刻畫出軍中基層的弱勢與刻苦，生活捉襟見肘。

曾明財說，原是為父母做紀錄僅在個人部落格發表，後來被想想論壇發表，再被邀約出書，姚立明教授也寫序「以曾家不同的外省眷村經驗，讓大家看到有不同的過去，希望我們會有相同的未來。」

曾明財希望藉由不同的眷村視野，讓台灣人了解外省人的歷史、文化和成長背景，彼此理解與諒解，也讓外省人了解台灣人，在藍綠對立下，期許減少對立和衝突，昨天他也受邀與中央大學副教授李廣均座談，於台灣文學館談論眷村文化。