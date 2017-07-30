〈中部〉尼莎撲台 新增臨海、河床警戒區

2017-07-30

〔記者陳建志、蘇金鳳／台中報導〕尼莎颱風暴風圈昨晚開始威脅台灣陸地，台中市災害應變中心昨完成一級開設，由市長林佳龍主持工作會報，透過視訊要求各區公所隨時掌握災情，也呼籲民眾非必要不要外出；而台中市除已公告各大山岳為警戒區外，昨又新增臨海、大甲溪、大安溪等河床為警戒區，提醒民眾颱風期間切勿進入。

市長林佳龍昨天主持防災中心會報時要求，包括捷運、花博場館園區等重大工程，需加強防災應變整備，防止圍籬倒塌、鷹架掉落及工地淹水等災情，各區公所及相關單位也要備妥沙包供市民領取；持續監控山區雨量及土石流警戒區域溪流，並與所在公所保持聯繫，必要時對潛勢區域居民採取預防性疏散撤離。

林佳龍並提醒，已公告劃定大雪山、南湖大山、中央尖山、鳶嘴山及橫嶺山等各大山岳為警戒區，將加強管制作為，沒有通行證件不得進入，昨又公告增列臨海（含港口、高美濕地）、大甲溪、大安溪、烏溪及大肚溪河床為警戒區，呼籲民眾颱風期間切勿擅自進入，以免發生危險。

市府水利局長周廷彰表示，水利局前天就通知各區公所發放三萬個沙包，包括霧峰車籠埤、后溪底，還有烏日中興、五張犁等抽水站，前天也已經完成抽水機測試，昨天所有值班人員都已進駐，昨天下午六點前並在烏日、南屯、龍井、清水等低窪地區安排十多部大型抽水機進駐。

經發局則出席中水局召開的颱風導致大甲溪原水高濁度影響供水應變整備會議，水公司將提高鯉魚潭給水量，並視需要引進食嵙溪水源，以支援穩定豐原淨水場出水量，全力維持大台中地區不停水，並視狀況採用減壓供水方式因應供水問題。

此外，中科管理局已成立緊急應變小組，完成園區排水設施及滯洪池的清淤工作，並隨時注意各項公共設施、供水、供電設施及園區周邊地區之狀況，嚴防工地邊坡塌陷、路樹傾倒、排水系統堵塞的狀況。