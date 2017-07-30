〈中部〉打造水岸花都 葫蘆墩圳將掀蓋

2017-07-30

〔記者李忠憲／台中報導〕百年的豐原母親之河葫蘆墩圳加蓋近四十年，市府為重現往日風華，將掀蓋並進行河岸景觀營造，打造豐原人的水岸花都，昨日舉行第一期工程動土，將可在花博前完工。市長林佳龍除期許工程順利，也盼完工後搭配花博，為豐原加分。

加蓋39年 首期工程約300米

豐原葫蘆墩圳為提供停車空間，卅九年前以水泥加蓋，不少民眾盼望能有一美麗的親水空間，葫蘆墩圳掀蓋議題從此而生。市議員陳清龍為此奔走七年，凝聚在地公民意見，催生建構水岸花都。市長林佳龍上任後立即採納，由水利局舉辦培力課程，匯集各方意見後，規劃三豐路一段到三民路間約三百公尺的第一期工程，昨日正式動土，預計明年十月完工。

林佳龍與花博吉祥物「來虎」連袂出席動土，並以「水岸花都理想即將實現！」開場，說大甲溪之水孕育豐富之源，「水清、米白、餅香、柴乾、女人美」成豐原特色，但葫蘆墩水圳加蓋不見天日已卅多年。花博明年將盛大展開，葫蘆墩圳掀蓋位置恰好位於豐原火車站前往花博園區的中繼站，動土可說是重要里程碑。

逾2億經費 明年10月完工

水利局長周廷彰表示，葫蘆墩圳掀蓋是豐原人近年逐漸成形的地方意識，也是公民意識凝聚推動市政建設的重要指標。市府去年就積極與地方討論溝通，整合各界意見及構想，選擇較無爭議的三豐路一段至三民路，優先辦理開蓋及水域環境營造，總經費約二．四七億元。

他表示，掀蓋工程結合景觀營造及綠化保水，除改造豐原國小老舊校門，結合圍牆綠籬化，讓校園空間延伸，多一個環境教育空間。另採人車分道方式設計，將右岸既有通道改建成專供學生上學行走的通學步道。

工程中也規劃公園綠地，結合親水環境營造，供市中心商業區民眾及往來旅客休憩，更可以結合二○一八花博在豐原舉辦，吸引觀光客。