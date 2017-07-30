〈中部〉玻璃媽祖廟 環保熊蓋黑布防颱

2017-07-30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕明明玻璃就很脆弱，玻璃媽祖廟卻完全沒有防颱措施，反而是幫廣場的三隻「環保熊」蓋黑布？台灣玻璃館副理郭建松說，玻璃廟採用「膠合玻璃」，可以承受十四級陣風，就算破損也不會飛散；但「環保熊」是寶特瓶所做，就怕強風把寶特瓶吹走了！

俗稱「玻璃媽祖廟」的護聖宮，位於鹿港彰濱工業區，這是台灣玻璃館結合玻璃工藝團隊所打造，郭建松說，玻璃媽祖廟在四年前完工，花費一億多元，以鋼構為安全主樑外，其餘牆面、屋頂都是玻璃，當初設計就有考量耐震與風雨承受能力。

郭建松表示，「玻璃媽祖廟」所採用的玻璃都是「膠合玻璃」，也就是在二片玻璃夾入強韌、富可塑性的樹脂中間膜而成，不容易因為受到衝擊而貫穿，就算真的破損後，玻璃片也不易飛散，因此，「玻璃媽祖廟」可以承受十四級陣風，開放參觀以來，只有去年颱風的強風造成牆面有二片玻璃有裂痕，但日前已經更換。

至於玻璃媽祖廟廣場的三隻「環保熊」，要用黑布包起來做防颱措施，這是因為去年「環保熊」有部分寶特瓶被吹走，擔心吹走的寶特瓶會造成危險，所以先用黑布包起來。

雖然「環保熊」用黑布包起來，結果夜晚點燈之後，「環保熊」照樣閃閃發光，黑布如同幫「環保熊」蒙上面紗，民眾看到後大呼「好萌」！