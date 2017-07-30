〈中部〉瑞龍瀑布空中觀瀑平台 復工添變數

2017-07-30

〔記者謝介裕／竹山報導〕南投縣竹山鎮瑞龍瀑布「空中觀瀑平台」興建工程一波三折，昨「尼莎」颱風來襲，施工單位更是「剉咧等」，不知何時才能復工？

素有「竹山第一美瀑」之稱的瑞龍瀑布，位於竹山鎮坪頂里加走寮溪沿岸，係太極峽谷最下游的瀑布，原名為山坪頂瀑布，由於故總統蔣經國前來巡視時，發現因山高水深的地理特性，瀑布分成三段層層冉動，水量大時，狀似飛龍遨遊，美不勝收，才更命為「瑞龍瀑布」。

民國一0二年間一場大火將瀑布原有的觀景平台及部分步道燒毀，經縣府整修後，又獲得交通部觀光局二千五百萬元經費補助，便計畫打造一座懸臂式空中觀瀑平台，但讓外界批評破壞自然環境與生態，縣府與承包商歷經多次討論及變更設計，最後在秉持「樸實自然、設施減量」原則下發包動工，「空中觀瀑平台」規模，從最初突出峭壁三十三公尺的懸臂式作法，減半變成如居家陽台式的概念，將對環境的影響降至最低。

惟今年六月初梅雨不斷，「過溪便道」遭暴漲洪水沖毀，導致車輛無法進出運載材料而被迫停工，好不容易將便道搶通恢復施工，怎料，七月初以來，午後雷陣雨不斷，便道再度遭沖毀迄今仍未復工。

縣府觀光處指出，該工程目前施工進度約百分之五十五，因沿著陡峭山壁闢建，危險性及困難度也遠高於一般工程，如今又有颱風來襲，更增添復工變數，但允諾會協調包商在天氣轉好期間加快施工腳步，希望趕在今年底完工，並與同位在加走寮溪水域的太極峽谷天梯形成觀光軸線。