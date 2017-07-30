〈中部〉遊客避險走光光 菜價聞風驚驚漲

2017-07-30

清境地區空蕩蕩 旅客退房

〔記者陳鳳麗／南投報導〕尼莎颱風襲台、海棠颱風形成，南投縣昨日白天風雨不大，但仁愛鄉清境地區的旅館民宿，預訂房間的遊客幾乎都退房或延後，而前日投宿的遊客昨日上午也提早退房下山，中午過後旅館、民宿冷冷清清，清境地區更是空空蕩蕩。

今年影響台灣的第一個颱風尼莎，才要接觸到台灣陸地，南邊的海棠颱風也形成，讓台灣備受威脅。而南投縣一直被氣象局預估總雨量可達六百豪米，縣民不敢輕忽，遊客也卻步。

只剩工作人員 忙為門窗貼膠帶

暑假遊客甚多的清境地區，前日就陸續有訂房的遊客打電話取消訂房或延後日期，清境地區的飯店民宿昨、今兩天，幾乎都退房退光，即使有遊客表達想上山，業者也多勸他們考慮。

清境國民賓館昨日也請住宿的遊客提早退房下山，中午前遊客幾乎都離開，訂房的遊客也都退房，整個賓館只剩工作人員，忙著為門窗貼膠帶做防颱措施。

昨日白天颱風還未登陸，但市場的青菜就已先「預漲」，有南投市民在市場買半顆高麗菜就一百多元，一把空心菜三十元，大呼無奈。雖然市場菜價大漲，但草屯鎮農會為農民設置的四章一Q農夫市集，有生產履歷的農民在市集賣的蔬果，與上週六日的價格一樣，空心菜三把五十元，絲瓜一個三十元、茄子一條十元，買氣不錯，農會人員表示，昨日的買氣是上週六的好幾倍。

草屯舊中正路隧道前 坍方落石

昨日下午起，縣內也開始有些道路進行封閉，台八線從八十五到一一二公里路段，也就是梨山到大禹嶺路段，已實施預警性封閉。另草屯鎮舊中正路第一隧道前，昨日出現坍方落石，草屯警方為了汽機車行駛安全，已先拉警戒線封路。

高麗菜一顆200元 民眾搶買

〔記者陳冠備／彰化報導〕中颱尼莎來勢洶洶，昨日一早不少民眾趁著颱風登陸前，趕緊到傳統菜市場採買，青菜也應聲喊漲，空心菜每把漲到二十元、水耕A菜每把漲到三十元，高麗菜每斤更是漲到六十元，平均一顆二公斤就要價近兩百元，仍被民眾搶購一空，黃姓菜販表示，颱風到來，消費者都會有預購心理，進貨量其實比平日多二成，還是被買光光。

彰化縣溪湖鎮果菜市場昨日每公斤菜價三十三元，比前日上漲六元，交易量也比昨日多出一成多，高麗菜菜價比昨日上漲六元，來到每公斤三十五點七元，而青蔥每公斤則從八十八點七元漲到一百二十五元，漲幅超過四成。

買菜民眾比平日多出二成

北斗菜市場黃姓菜販指出，颱風加假日，買菜民眾比平日多出二成，葉菜類平均每把漲五到十元，仍然供不應求，大宗蔬菜類的大白菜、高麗菜進貨多兩成，也是被搶購一空，另外陳姓攤販表示，現在高麗菜都是高山栽種，所以比較貴，小漲還算正常，颱風過後漲幅才會明顯，不過還是要請政府多把關菜價，嚴防菜蟲趁機哄抬價格。

家庭主婦最怕無菜可以買

楊姓家庭主婦表示，颱風要來所以來市場買菜，會比平日多買一些存放，對於菜價漲沒什麼感覺，比較怕風災造成農損，都沒菜買更可怕。

溪湖果菜公司總經理楊國強表示，先前豪雨造成的農損青菜大致已復耕，最近供貨量都還算充足，部份菜價上漲是預期心理，一旦颱風影響農作物，菜價才會繼續上揚，另外因天氣熱，青蔥長不好，供不應求下價格才會破百。