〈中部〉嘉縣撤76人 嘉市防汛道掏空封路

2017-07-30

阿里山公路部分路段 預警性封閉

〔記者林宜樟、王善嬿、陳璟民／嘉義報導〕尼莎颱風侵襲台灣，嘉義地區嚴防豪雨，縣、市今天停班停課，全面暫停垃圾清運，阿里山森林鐵路至三十一日全線停駛，公路單位昨對台十八線阿里山公路三十四至八十八公里（觸口至阿里山）、台三線二百九十五至三百三十五公里（中埔鄉澐水至大埔鄉得道橋）路段，實施預警性封閉。

為防範颱風損害，嘉縣沿海蚵棚多移至布袋第三漁港避風，縣府派員確定各地區抽水站、水閘門正常運作，全縣到傍晚共防災撤離七十六人。

嘉義市後湖及湖內抽水站人員進駐，永欽一號橋前堤防、興村里等八處低窪地區布設移動式抽水機，市府工務處清除下水道淤泥、布設抽水機並提供砂包供民眾領用，五座聯外橋樑、五座地下道派員監看駐守。

嘉市下埤路五十三巷二百七十號前的防汛道路，路基掏空出現坑洞，里長洪嘉文緊急通報北鎮派出所派員拉警戒線封路，避免民眾不慎摔落坑洞。

公路總局第五區養護工程處應變中心主任何明然表示，阿里山公路、台六十一線二百七十二公里布袋段派人員跟機具進駐，台八十二線三十一公里處增高路基工程已完工，台一線二百五十八公里民雄段已做排水改善，將監測了解改善成效。

嘉義市先期交通轉運中心客運公司調整發車時間，統聯、和欣、國光、嘉義與台中客運等，昨天下午三點到晚上七點陸續停駛，員林客運則五點後視情況停駛，阿囉哈視情況彈性發車，各客運今都彈性發車。

東石漁人碼頭鯨魚池 今暫停開放

阿里山森林遊樂區、鰲鼓溼地園區等今天都休園，東石漁人碼頭鯨魚池，今天也暫停開放；嘉縣府明天舉辦「愛在2017活力健康原民日活動」延期辦理。