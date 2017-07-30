〈中部〉土石堆大排 林內防淹急清除

2017-07-30

〔記者詹士弘、黃淑莉、林國賢／綜合報導〕尼莎颱風來勢洶洶，農民搶在風雨前搶收蔬果，減少災損；林內鄉林北村上月初山區滑落土石至今仍堆積在鄰近大排，林內公所出動五部挖土機緊急清除，避免淹水導致鐵路中斷。

公所要求林務局提復建計畫

「林務局不清，公所清」林內鄉長張維崢表示，六三水災發生時，林務局山區工程的枕木及土石被大水沖到下游中央及區域大排，除造成林內部分地區淹水外，林內平交道附近淹水約五十分深，三、四十公尺長的鐵軌泡在水中，影響鐵路運輸安全，公所多次與林務局溝通清淤，但林務局遲遲未見動作，颱風已到，公所動用五部挖土機，從中央及區域大排挖出逾五百立方米的土石，目前暫置在垃圾場。

張維崢說明，為徹底解決水患，已要求林務局提出全面的災後復建計畫，一併解決土石崩塌順勢流入鄉內排水系統的問題，確保民眾生命安全。

雲林縣政府災害應變中心昨中午一級開設，縣長李進勇巡視各鄉鎮市抽水站，要求工程人員必須確認正常運作，古坑鄉公所協助樟湖等位於土石流警戒區居民預防性撤離至山下安置，今天全縣停班停課。

菜農、蚵農搶收 蔬菜加網保護

面對今年第一個颱風，農民擔心一季耕耘心血泡湯，西螺、二崙等蔬菜產區菜農一早僱工、全家總動員搶收蔬菜，而台西農民吳松志栽種的有機甜美人西瓜下週即可採收，這幾天忙著防颱工作，以防護網加繩子綁住一粒粒西瓜，蔬菜部分也加蓋紗網保護。

沿海的台西、四湖、口湖等地漁港就見蚵農駕駛膠筏忙著出海搶收蚵仔，林姓蚵農指出，蚵仔進入產季，產地價每公斤一百三十、四十元左右，價格還可以，現在蚵仔都已可收成，擔心颱風強浪把蚵棚打壞，趁著風雨增強前趕緊出海搶收。