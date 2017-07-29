〈南部〉台鐵善化站出軌 無人傷亡

2017-07-29

〔記者黃文瑜、王捷、楊金城／台南報導〕台鐵北上五五四車次莒光號昨天下午三時許，準備從善化站西線進站時，疑因手動轉轍器問題造成列車出軌，所幸無人員傷亡，但因台鐵雙向交通中斷，大批旅客受阻在台南站、新營站下車、轉搭接駁車，怨聲載道。

台鐵漏夜搶修，受影響旅客人數尚難估計，強調購票沒搭上車的旅客，一年內都可退票。

台鐵人員表示，該列車疑因轉轍器等問題發生出軌、傾斜狀況，造成機車全軸出軌及第十車行李車二軸出軌，確切出軌原因還要詳查。

因機車頭重達五百噸，車輪卡在二鐵軌間，台鐵從中部緊急調派大型機具進駐出軌地點，要把車輪復位，第二節以後車廂與車頭後則往南拉回其他車站。但因機車頭出軌的位置恰好在大Ｌ型架下，連接許多電線，因此無法直接把車頭調開，增加搶修難度。

台南火車站站長林煥堂說，昨天下午火車出軌後至少影響四十個班次，第一時間趕緊將善化火車站內欲北上的乘客，由該電聯車接駁到隆田火車站，再進行轉車，南下旅客則由客運接駁至新市。

因修復時間拉長，台鐵將北上區間車行駛至新市，南下行駛到善化；北上對號列車僅行駛到台南，南下對號列車行駛到新營站，再由遊覽車往返接駁新營至台南。

搭乘出軌莒光號的旅客說，進善化站前先停在軌道，等待一輛自強號經過後，列車一啟動就聽到「碰」的巨大聲響，列車劇烈搖晃，讓旅客相當驚恐，車上約三百五十位旅客趕緊跟著台鐵人員沿軌道走約三百公尺遠到善化火車站。