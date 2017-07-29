〈南部〉14萬盞路燈換LED燈 年節電1.4億

2017-07-29

經濟部補助11.73億 全國最多

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市配合行政院推動「水銀燈落日計畫」，獲得經濟部能源局全國最多補助的十一．七三億元，將全市十四萬餘盞水銀路燈全部更換為LED路燈，工務局預估每年可節省電費約一．四億元，也是全國節電最多的縣市，因此獲得一○五年度直轄市及縣（市）因應氣候變遷行動執行績效評比的全國第一名。

全國節電最多縣市

工務局說，水銀路燈長期存在光衰、耗電及污染問題，南市為推動低碳城市，並達到節省電費目的，五年前向中央爭取辦理「擴大設置LED路燈專案計畫」，獲得能源局補助四．一七億元，將五萬二千多盞水銀路燈汰換為LED路燈，去年再加碼補助七．五六億元，換裝八萬九千多盞LED路燈，至今共投入十一．七三億元，全由中央補助。

為推動水銀燈落日計畫，工務局同時規劃路燈維護管理系統，在換裝時將每盞LED路燈基本資料建立檔案，並設置路燈號碼牌，以及提供0800-377449免付費報修專線，便利民眾通報故障，縮短路燈維護時效至二天以內。

工務局表示，目前南市LED路燈保固期限約為六年，也減少管理維護成本每年約三千五百萬元，而LED路燈的發光效率約為水銀路燈的三倍以上，預估每年可節約一一七五○萬度電，減少六．四萬公噸排碳量，為低碳城市邁出一大步。