〈南部〉防颱備戰 抽水站確保72小時運轉

2017-07-29

〔記者楊金城／新營報導〕尼莎颱風來勢洶洶，台南市水利局、各公所備戰防颱，昨天啟動防汛巡查編組，檢查各區排水路、水門、試運轉移動式抽水機、抽水站及預洩降低滯蓄洪池水位，確保抽水機七十二小時連續運轉沒問題。

公所備妥沙包應急

七股區長莊名豪、北門區長曾榮嘉也都親自巡視各抽水站，公所也備妥沙包應急。莊名豪說。七股易淹水有龍山、溪南、玉成、西寮、頂山等九里，共有十八台移動式抽水機、六台沉水式抽水機及六十五座水閘門，已請開口契約廠商待命，適時啟動操作。北門公所在防災倉庫備妥二千七百多個沙包，另備用沙包三千五百個。

台電成立緊急應變小組

台電新營區營業處昨成立「防颱緊急應變小組」全力戒備，指出若發生停電事故，台電的配電自動化系統可即時監測得知，請民眾耐心等候，不需急著報修，民眾可使用網路通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，台電也提供1911客服專線。

因氣象預報今、明天出現豪大雨情形，水利局昨責成人員巡查全市五十二座抽水站全面檢查，確保七十二小時連續運轉的儲油充足，也試運轉確認機組正常，對部署在各低窪地區的三百台移動式抽水機也和操作的區公所檢查防汛整備，並通知各單位轄管的滯洪池先預洩，降排蓄水。

水利局水門抽水站管理科長陳志榮說，全市最大抽水站在仁德保安抽水站，六部機組抽排量達到每秒四十八立方公尺，在抽水站內就準備了三萬二千公升的柴油，確保抽水站在颱風期間運轉正常。

至於明星災區，如安南區的十二佃、十三佃社區部落、同安路、安中路口、鹽水溪沿岸的安平、海安路一帶、溪北地區麻豆的大、小埤里、學甲工業區、將軍青鯤鯓、廣山、七股龍山聚落等，有抽水機組改善、村落防護、內水整治、沿海禦潮計三十三件工程推動中。

一樣是明星災區的三爺溪沿岸，已完成三爺溪右岸虎寮北側高低分離工程，三爺溪左岸連接太子路與土庫抽水站的大發路箱涵也已完工，沿岸還新增十七台沉水式抽水機，崑山抽水站、永康大排分洪抽水站都完成抽水機組安裝，保護虎尾寮、北永康區。

對目前施工中的在建水利整治工程，水利局也要求施工缺口用太空包封閉，還未施作護岸部分，用鋼板樁及太空包加高保護，在河道中施工材料及機具並要求吊離保持淨空，不阻擋疏洪。