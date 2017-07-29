〈南部〉〈印尼控我7漁船非法捕魚〉漁業署︰非事實 將向印尼抗議

2017-07-29

〔記者黃旭磊／高雄報導〕印尼海洋暨漁業部長蘇西對外指控，七艘台灣漁船涉嫌在印尼經濟作業海域非法捕魚，漁業署表示，非事實，將循外交管道向印尼政府抗議。

蘇西（Susi Pudjiastuti）本週四（廿七日）對外指控，「全球漁業觀測站」（Global Fishing Watch）發現十二艘外國漁船在巴布亞島海域捕魚，其中有七艘為台灣漁船、四艘日本漁船以及一艘中國漁船，將致函我國政府，並告上國際刑警組織。

被指控入侵海域七艘台灣漁船，分別為「CHING CHUEN FA NO.2」、「SHENG JYI HUEI NO.16」、「JINN FWU TSAIR NO.12」、「LIEN SHENG YI」、「JIN MAAN SHYANG NO.12」、「JIANN FURE CHYUN NO.1」及「JINN YNG LIH」。

漁業署副署長黃鴻燕表示，七艘漁船皆未接近印尼所指稱海域，蘇西部長指控並非事實，將循外交管道向印尼政府抗議，倘印尼政府掌握具體事證，請提供我方參考查證。

黃鴻燕說，使用「全球漁業觀測站」網站查看，七船並未進入印尼ＥＥＺ（經濟作業海域）跡象，印尼政府未向我國求證即對外公開指控我國漁船非法捕魚，嚴重影響我國形象，且所控並非事實，將循外交管道抗議。