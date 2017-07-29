〈南部〉天天惹失智妻 逼她動粗才安心

2017-07-29

被打若是不痛 就要擔心她的健康

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市模範父親林增堃與妻子林黎英鴻已高齡八十七歲，十四年前林黎英鴻罹患失智症，林增堃為延緩妻子老化，帶她去高雄市立空中大學上課，自己更取得照顧服務員證照，學習與失智症患者相處，所以林增堃每天故意惹林黎英鴻生氣，逼她拳腳相向，「如果我被打不覺得痛，就要擔心她的健康」，然後擁抱、親吻她，結束「愛的鬧劇」。

「愛的鬧劇」 為了延緩87歲老婆老化

林增堃夫婦是國小同屆，都會講日語，六十一年前經媒妁之言結婚，育有四名子女；為了有更好的收入養家，林增堃辭去公職，經營漁業、房地產、進出口貿易，後來又回公職，於高市府馬上辦中心副主任退休，林黎英鴻則是教師退休。

原本夫婦倆過著含飴弄孫的清閒退休生活，不料七十三歲那年，林黎英鴻被確診罹患失智症，健康走下坡，但林增堃積極面對，帶妻子一起到空大日文系上課，透過複習日語，延緩老化。

照顧老妻 還取得照顧服務員證照

更令人佩服的是，林增堃對老伴承諾：「妳放心，我絕對不會把妳送去安養院！」因此，他為了學習正確的照顧方法，以七十五歲高齡，參加照顧服務員訓練並取得證照，成為長照典範。

林增堃表示，他退休至今，已取得國立空中大學商學系與生活科學系學位、高雄市立空中大學日文系、科技管理系、大眾傳播系、文化藝術系學位，以及高雄第一科大應用日語碩士，「廿五年間，老婆陪讀多年，現在仍繼續進修」。

活力十足的林增堃也是國立科學工藝博物館長達廿年的志工，科工館今年推薦他參加高雄市第四十三屆模範父親選拔獲選。

在林增堃努力下，林黎英鴻確實延緩了老化，雖然受訪過程，坐在輪椅不發一語，但她很認真聽林增堃說明，看丈夫的眼神深情款款，夫妻情意不言而喻。