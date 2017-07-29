〈南部〉獅子公所前官員涉貪 宣判前輕生

2017-07-29

盧學賢坦承部份犯刑 檢方請求減刑

〔記者李立法、蔡宗憲／屏東報導〕獅子鄉長孔朝與鄉公所前代理財經課長盧學賢涉貪被訴，檢察官請求法官對孔朝從重量刑，對於坦承部份犯刑的盧學賢則建請法官減輕其刑，全案辯論終結，屏東地院定八月七日宣判，涉案的盧學賢卻在七月二十六日在家喝農藥自殺身亡，在地方上造成不小震撼。

家屬︰與該司法案件無關

孔朝上午未接電話，無法得知他對部屬突然自殺身亡看法；盧學賢家屬則不認為盧的死與該司法案件有關；獅子鄉公所表示將會全力協助家屬料理盧的後事。

檢方調查，連任獅子鄉長的孔朝，一○○至一○四年間與時任鄉公所代理財經課長的盧學賢及技士黃春山，共同勾結包商，針對鄉內工程進行圍標，孔透過盧、黃擔任「白手套」，向得標包商索取工程回扣，孔朝收賄行情是工程款的八％，盧、黃則為一％至三％不等。

檢方查出孔朝收賄金額超過二六七○萬元，盧學賢收賄三三六萬多元，黃春山收賄四六二萬多元，依觸犯貪污治罪條例及政府採購法等罪將三人起訴，多名涉案包商坦承行賄獲緩起訴，盧、黃坦承部份犯行，並分別交付二七一萬元及二二八萬元不法所得，孔朝從頭至尾均失口否認犯行，檢察官請求法官從重量刑。

屏東地院經過將近兩年審理，全案於六月五日辯論終結，轉任公所課員的六十三歲被告盧學賢曾出庭做最後陳述，卻在七月二十六日因喝農藥自殺身亡，依刑事訴訟法規定，應諭知不受理之判決，但不影響全案於八月七日的宣判。