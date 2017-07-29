〈南部〉打造智慧慢城 關山爭設免費Wifi

2017-07-29

台科大規劃 爭取教育部補助

〔記者王秀亭／關山報導〕台灣科技大學有意與關山鎮公所合作，將關山鎮打造成智慧慢城！不僅要在關山街區建置網速一百Ｍ的免費Wifi，更將透過QR-code，方便民眾了解、認識關山各機關及景點的資訊與介紹，另外，與關山工商合作，針對鎮上所有老屋進行測繪、建檔，以利未來活化之用，關山鎮公所農觀課長彭成豐表示，台科大向教育部爭取「大學社會責任實踐（USR）計畫」補助，若能獲得教育部同意，最快明年就能建置。

彭成豐指出，鎮公所近年積極推動「慢城」，民眾享受悠閒生活，但也要智慧化，即時掌握資訊；台科大認為關山鎮人口及村落密集，有發展為智慧慢城的潛力，向教育部推動的USR計畫，提出「i-Villages城鄉牽手計畫」，盼透過與公所、關山鎮休閒農業區、關山工商的產官學合作，在歷史環境老屋空間，建置通訊科技，形成智慧慢城。

與關山工商合作 進行老屋測繪建檔

彭成豐說，該計畫為期三年，老屋部分將由台科大建築系副教授邱韻祥，帶領關山工商學生進行老師內外部的測繪及建檔，並嘗試活化一至兩棟老屋，做為小鎮維護老屋的依據。

透過QR-code 景點資訊一手掌握

建置通訊科技部分由該校專案教授級專家謝進男主持，第一階段將先在關山街區建置網速一百M的免費Wifi，只要民眾進入關山鎮即可使用，範圍盼能包含整個環鎮自行車道，建置鎮上景點、機關等旅遊資訊，透過QR-code一掃就能看到，再進一步開發手機APP，讓鎮民及遊客直接查詢吃喝玩樂等各種與關山鎮相關的資訊。

彭成豐表示，最終目標要打造智慧慢城，鎮民透過APP管理自己的健康狀況，甚至想吃甚麼，手機一點就送到家門口，不過，離最終目標還有很長的路要走，台科大及鎮公所會再爭取民間企業支持，盼能及早達到目標。