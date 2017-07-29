〈南部〉世界盃少棒賽開打 球迷老闆送「棒球椪餅」

2017-07-29

〔記者邱灝唐／台南報導〕第四屆世界盃少棒賽昨天在台南開打，這讓安平阿水伯包子店老闆李雲郁相當興奮，特別製作棒球椪餅為台灣小將加油，今天中午十二點將在他的包子店發放一百五十個棒球椪餅給球迷一起為小將加油。

為小將加油 發放150個

他表示，椪餅圓圓的很像棒球，在餅上畫紅色縫線就更像「棒球椪餅」，因為容易碎裂的特性，用捏碎象徵打爆對手。

李雲郁本身就是一個棒球迷，他說，以往都為了國家隊在國際賽表現高興到睡不著或失望難過，「像是上次經典賽就非常可惜」，這次第四屆WBSC世界盃少棒錦標賽在台南舉辦，讓他非常開心，所以特地製作棒球椪餅，今天中午十二點將在他的包子店發放一百五十個餅給球迷，希望這種國際賽以後不僅能常在台灣舉辦，更重要的是把冠軍金盃留在國內。

李雲郁表示，他原本只打算製作五十個棒球椪餅，沒想到喬登教育機構得知後贊助一百個，用行動力挺台灣少棒。

椪餅為早期懷孕婦女補品

說起椪餅的歷史，李雲郁解釋，椪餅又稱「香餅」、「凸餅」，外皮利用麵粉和水做成，餡料則是麥芽糖、黑糖、花生油，外皮包餡後送進烤箱，內部遇熱就產生氣體膨脹。除了直接食用之外，椪餅更是台南早期懷孕婦女補品，先挖洞倒入整顆蛋，再用麻油爆香薑片，因此又有「月裡餅（台語）」之稱。

李雲郁的爸爸、同時也是製餅老師傅李海水表示，以前婦女的娘家都會買二、三百個椪餅給女兒坐月子，吃三個就像吃一隻麻油雞一樣補，黑糖有涼血的功效、麻油則是高熱量、蛋類有豐富營養，可說是調理的補給聖品。