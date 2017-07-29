〈南部〉尼莎來憂停水 甲仙人「剉咧等」

2017-07-29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕甲仙區的自來水供應日前出問題，停水五天引爆民怨，自來水公司雖緊急恢復供水，但眼見尼莎颱風來襲，甲仙人憂心停水夢魘再現，昨上午立委邱議瑩邀水公司高層前往甲仙舉辦說明會時，居民抱怨聲不斷，讓水公司高層頻頻致歉。

相較於廿五日首次說明會時的火爆場面，恢復供水後，甲仙居民的怒氣稍止，但仍不解位處水源地、負責供應台南、高雄地區用水的甲仙區，居民竟然會無水可用，直指這是「很不好笑的笑話」。

水公司︰再增設寬口井

自來水公司七區處長王明孝說，上次停水的原因，主要是近月來的午後強降雨，沖毀甲仙堰取水渠道沉澱池，緊急啟用的油礦溪寬口井取水，也被淤泥毀損，才會造成無法供水的問題。

為了避免無水可供，水公司決定在甲仙山區再增設鹽桑溪寬口井，目前已完成發包，預計十月底動工，今年底完工，每日可供水一千五噸，讓甲仙區有三個供水系統，供水量增加一倍。

居民指出，想要有效解決缺水的方法，人為方面，應改善內部管理作業，配足人力做好監控取水口、井等處作業；工程部分，則應直接從越域引水至南化水庫的管線中，拉一條管線直接供給甲仙，不要用不穩定的小野溪作為主要供水來源。

與會的南水局長黃世偉也當場允諾，只要水公司提出計畫，南水局一定全力配合，從旗山溪開設取水口供應給甲仙地區。

王明孝則指出，此部分將積極研議，也感謝居民意見，水公司會努力讓甲仙不再停水。