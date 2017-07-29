〈南部〉防颱全面警戒！ 山區撤離73人

2017-07-29

今天全市照常上班上課

〔記者王榮祥、黃佳琳、蔡清華／高雄報導〕因應尼莎颱風可能威脅，高雄市政府昨傍晚召開防災準備會議，昨晚立刻啟動防災應變中心一級開設；市長陳菊提醒尼莎結構完整，威力不容小覷，要求各單位做好防颱準備，民政局則已先撤離山區七十三人。另高雄市政府昨晚間宣布，今天（二十九日）全市照常上班、上課。

陳菊另提醒養護中心、護理之家等場域的電力問題，指示衛生、社會等局處應協助瞭解，一旦發生停電又無法立即修復，必要時評估協助轉院。陳菊也關切覆鼎金公墓遷葬工程可能因為大雨出現的山坡泥流，要求加強因應措施，避免影響先人骸骨。

防災應變中心一級開設

昨天高雄天空灰暗，但風雨不明顯，民政局評估後先行針對山區九十位慢性病患與孕婦展開撤離，昨傍晚前已撤出七十三人，餘十七人今中午前會撤出；局長張乃千表示，今天會監控風雨與土石流潛勢區警報情況，必要時就撤離。

鑑於去年不少路樹遭颱風吹倒，工務局今年上半年已陸續完成修剪與固定動作，至昨天為止共修剪四萬一千餘棵、固定一萬八千餘棵；水利局則依照先前積淹水經驗，配置九十六部移動式抽水機，全市抽水站、滯洪池也淨空待命。

儲備150噸菜進行控管

交通局已規劃三二一處臨時空間、共有一萬一八○七個車位可供停放，農業局已協調儲備一百五十噸高麗菜，並委請梓官區農會（蔬菜專區）進行必要控管。

陸軍八軍團指揮官陳曉明負責南部防災工作，連兩天與幹部會商，昨下午三點已派遣聯絡（情蒐）官進駐台南、高雄、屏東等縣市政府、各鄉鎮市區公所，並完成部署十八處、共三千餘名兵力進駐各區。

市府評估今天颱風圈接觸台灣陸地後，高雄山區雨量將達八百到一千毫米，平地將達六百至八百毫米；防災中心昨晚一級開設後，今上午就將召開第一次災情會議。

此外，南台灣百貨龍頭漢神百貨與漢神巨蛋購物廣場昨率先宣布，即日起依市府公告，若颱風天停止上班、兩百貨即暫停營業。