〈南部〉屏市區忙剪樹 墾丁封沙灘

2017-07-29

〔記者蔡宗憲、陳彥廷、葉永騫／屏東報導〕尼莎颱風逼近台灣，氣象局一早發布海上颱風警報，戲水勝地墾丁各大海域同步封閉，不少遊客只能在岸上觀浪發呆，核三廠碰巧進行核安演習，也以強颱襲擊作為狀況模擬。

東琉線交通船昨天仍正常行駛，今天將視風浪狀況再決定停航時間，墾丁遊客未受太大影響，但不少今晚住房旅客被颱風「嚇到」，大都選擇延期，這個「週末颱」，恐讓旅宿及水上活動業者虧大。

核三廠演習颱風停電

核三廠昨選擇十六級強颱造成廠內電源喪失作為演習狀況，項目為強颱造成廠外輸電線路相繼跳脫，二號機組緊急降載解聯，一號機組發生反應爐冷卻水管路破裂，運轉員手動急停反應爐，以確保爐心運轉安全，並假想電廠電力與冷卻設備接續故障，一號機爐心無法有效冷卻，造成部份燃料熔損，並釋放出放射性物質，過程中進行各項緊急應變與搶救演練。

去年莫蘭蒂強颱襲擊，廠方採逐步降載方式因應，成功在颱風後恢復正常發電，未受到嚴重損害，成為國外電廠防颱的範例，今年演習巧遇颱風，剛好讓人員同步驗證。

沿海低漥地區 抽水機待命

屏東沿海低漥地區常因颱風淹水，居民紛紛裝設防水閘門，養殖漁民也加強防颱措施，縣府呼籲漁民應適度調整水塘水量，以免溢堤造成魚隻流失，水利單位則備妥林邊溪南北岸的抽水站、閘門及抽水機，嚴鎮以待。

去年颱風導致屏東市上千棵的樹木傾倒，因此屏東市公所昨天全面檢查樹木支架綑綁是否牢固，對於高大的樹木立即修剪，降低迎風面，並呼籲民眾在颱風來襲時不要將車輛停在樹木的旁邊，以免被樹木毀損。