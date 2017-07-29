〈台北都會〉世大運踩街暖身 15裝扮團體亮相

2017-07-29

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北世大運進入倒數階段，北市民政局選在世大運登場前一個週六、八月十二日下午三至六點，將舉辦妝遊嘉年華踩街活動，有超過兩萬五千人、一千台花車全員出動，踩街遊行隊伍從忠孝東路建國南路口，一路由西向東走到台北市政府前市民廣場，嗨翻北市最喧騰的忠孝東路三、四段。

民政局昨召開踩街活動宣傳記者會，十五組裝扮團體齊聚市政府大樓一樓大廳亮相，包括陣頭神將、異國風、民族風、特技表演等隊伍，裝扮五花八門，場面相當熱鬧，為嘉年華暖身。

八一二妝遊嘉年華當天下午三點，從忠孝東路建國南路口的空總創新基地出發，沿著忠孝東路三、四段至逸仙路右轉，經松高路、市府路，最後抵達市府前廣場，全長約三．五公里。

民政局指出，踩街沿線在SOGO復興館廣場、龍門廣場、國父紀念館逸仙路口共三處，設置定點表演區，並準備三萬支「熊掌涼扇」在上述三個地點以及兒童志氣公園、捷運國父紀念館站四號出口免費發放。

配合嘉年華活動，民政局提醒，八月十二日下午兩點起，建國南路、忠孝東路西往東延線，以及逸仙路、松高路、市府路等路段進行彈性管制，遊行隊伍使用外側兩車道，沿線公車站點取消停靠，提醒民眾出門時避開此路段。

民政局表示，八月十二日也是世大運選手村開村日，世界各國選手將陸續抵台參賽，因此北市府選在這天安排踩街遊行活動，屆時柯市長也會現身參加，歡迎所有民眾共襄盛舉，參與這場慶典。