〈台北都會〉官司減量 北市府將設廠商履歷平台

2017-07-29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市府業務龐雜，導致公務員因公涉訟案件多，又以工程案多的捷運局、工程局為訴訟「大戶」，甚至有官司一打廿五年，如今邁入更七審，持續纏訟中。柯文哲上任推動「關懷小組」，由副市長鄧家基領軍，任務之一就是協助各單位「減訟」、「止訟」，並在民政、財政、工務和捷運局等十個局處試辦。此外，北市府也正規劃整合廠商履歷平台，未來除供市府各機關招標參考，也希望藉此督促廠商自主管理。

市府昨舉辦「北市府減（止）訟案件成績單」記者會，公布「關懷小組」一○五年執行成果。市府參事丘明中指出，減訴止訟基於「創造符合雙方利益的和解條件」、「檢視並提出解套建議」、「提高溝通層級長官決策承擔」和「替代性糾紛解決機制」等通則，透過調解的方式，減少法律訴訟。

若是已判決的案件也會由關懷小組視情況決定接受判決。北市工務局副局長張郁慧對此補充說明，例如衛工處曾和污水代處理廠商有扣款爭議，一審和二審法官均認為廠商雖有缺失，但不到被懲處扣款地步，判決市府敗訴，關懷小組評估後建議接受判決結果，替市府省下七百多萬元訴訟費用。

至於目前纏訟最久的官司，為基隆路車行地下道在施工期間，因廠商與北市產生計價爭議，訴訟期間長達廿五年，全案仍在更七審，尚未判決確定。不過，因當時承攬工程的公司已倒閉，債權由銀行團接手，對方不願談和解，北市府也認為沒有談和解的必要，訴訟仍會持續進行。

張郁慧坦言，監工單位最能夠把關品質，但監工不可能廿四小時緊盯，所以往往造成「假日、晚上施工速度比白天還快」窘況，導致施工品質不良、偷工減料；已著手將行政院工程會、北市廠商績效系統整合成「廠商履歷平台」，讓績效不再是結果導向，而是留下痕跡，讓未來公部門在發包工程時有所依據。